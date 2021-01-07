快訊／「臉書、推特、IG」全面封鎖川普！　24小時內不准發文

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外媒報導

美國國會6日舉辦聯席會議，認證各州選舉人團大選投票結果；不過，現任總統川普堅不認輸，表示將奮鬥到底，此番話一出川粉隨即暴動並闖入國會大廈與警察對峙。社群網站Twitter、Facebook與Instagram隨即宣布，將封鎖川普帳號12至24小時。

綜合外媒報導，推特（Twitter）率先表示，由於川普持續放出關於總統大選結果的假消息，違反公司規定，因此移除了相關推文，並封鎖帳號12小時，若再違規便永久停用。

臉書（Facebook）隨後表示，將封鎖川普帳號24小時，連Instagram也一併跟進，並在聲明中指出，「我們評估了總統川普違反兩項使用守則的行為，其帳號功能將在未來24小時關閉，這代表著他無法在平台上發文。」

川普稍早自拍影片喊話不接受大選結果，並在華府的集會遊行上鼓勵更多支持者前往國會示威，對大選結果進行抗議，「我們永遠不會放棄。我們永不屈服。」他也向潘斯喊話，「我希望你能為我們憲法以及國家的正直挺身而出。如果你沒有的話，我將會對你感到非常失望。」現在這段影片也已被臉書和推特刪除。

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