不滿川粉大鬧國會！　美國商業團體要川普「提前下台」

▲美國總統川普。（圖／路透）



文／中央社

美國總統川普的支持者闖入國會山莊之後，代表1萬4000家企業的大型商業團體領袖今天敦促政府高層官員，考慮把總統川普趕下台。

全國製造業協會（National Association of Manufacturers）執行長狄蒙斯（Jay Timmons）表示，川普「煽動暴力試圖繼續掌權，民選領袖為他辯護，就是違背對憲法的誓言、背棄民主、支持無政府…撤離國會山莊的副總統彭斯（Mike Pence）應該認真考慮和內閣合作，援引憲法第25修正案（25th Amendment）來維護民主。」

全國製造業協會代表埃克森美孚（Exxon Mobil Corporation）、輝瑞大藥廠（Pfizer）、豐田汽車（Toyota Motor Corp）等大企業。

總統當選人拜登1月20日宣誓前，川普還有14天在任。

其他商界組織也發表強硬聲明，但要求並不像全國製造業協會這麼高。

美國頂尖企業執行長組成的「商業圓桌組織」（Business Roundtable）表示，「國家首都發生的亂象，是發動不合法行動企圖顛覆民主選舉合法結果所導致」。他們要求川普「與所有相關官員結束亂局，促進權力和平移交」。

摩根大通集團（JPMorgan Chase，俗稱小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）則表示，「我們的民選領袖有責任呼籲結束混亂，接受選舉結果，並如我國民主數百年來所做的，支持和平移轉權力。現在是萬眾一心，更加團結的時候了。」

美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）則表示，「針對我國國會大廈與民主的攻擊現在就必須結束」。商會並呼籲國會，儘管發生暴力的混亂事件，但今天就應恢復工作。

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