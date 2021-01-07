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美媒驚爆川普內閣考慮「罷免總統」！　硬闖國會激起反效果

記者張寧倢／編譯

美國國會於6日召開聯席會議，以認證大選結果，卻有數千名川普支持者闖進國會，與警方爆發衝突。川普本人卻在推特發布影片堅稱選舉被舞弊，還對支持者溫情喊話「我們愛你們，和平地回家吧。」造成亂象。據外媒最新消息指出，川普的內閣官員正在討論援引憲法「罷免現任總統」。

▲▼川普,Donald Trump。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普總統任期將於20日屆滿，卻仍不願承認敗選，如今傳出內閣官員正考慮援引憲法「罷免」川普。（圖／達志影像／美聯社）

根據美媒CBS報導，川普政府的內閣官員目前正閉門討論，是否要援引美國憲法第25修正案中，「如遇總統被免職、死亡、辭職或喪失履行總統權力和責任的能力時，總統職務應移交副總統」的條文，以「罷免」現任總統，讓川普直接下台。

於此同時，據《俄羅斯衛星通訊社》消息，原本「挺川」的多名共和黨國會議員，在歷經川普支持者闖進國會、占領主席台等一連串的暴動亂象之後，也決定改為支持國會認證拜登的勝選。民主黨籍眾議員歐瑪（Ilhan Omar）發文稱，她正在草擬彈劾川普，「川普應被眾議院彈劾，由參議院把他攆走。我們不能讓他留任，這對保護我們的共和制至關重要。」

美國維吉尼亞州進入緊急狀態，華府及周遭的阿靈頓郡（Arlington）和亞力山卓市（Alexandria）均宣布於當地6日晚間6時開始宵禁，直到7日上午6時解除。甫連任的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，一旦警方「為國會清空川普支持者」後，原定認證選舉人團投票結果的聯席會議將重新展開。

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