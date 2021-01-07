美國會大廈暴亂「女川粉中彈亡」！空軍服役14年退伍　最後推文曝

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Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building. pic.twitter.com/GT8lLYyIwE — ○FRUM NEWS REPORT○ (@FrumNewsReport) January 6, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國會大廈美東時間周三（6日）發生暴亂，一名女性中彈身亡。《紐約郵報》（New York Post）公布其身分，該名女子名為貝碧特（Ashli Babbit），為美國空軍退役軍人。

報導指出，貝碧特在加州聖地牙哥（San Diego）結婚並長住，過去14年在空軍服役，退伍前曾4度派駐海外，當天從加州遠道而來華府參與川普支持者集會。

▲川普支持者攻入國會大廈，在廳堂與國會警察對峙。（圖／路透）

川普支持者6日下午在國會大廈外推翻拒馬和警方發生衝突，許多人衝上大廈外階梯，更有不少人攀牆登上階梯平台。不久後部分人衝入國會大廈內部，貝碧特也是其中一員，但很快她便被開槍擊中胸口，當場到地。

執法人員告訴該報，貝碧特明顯是被國會警察開槍擊中；她中彈後在地上蜷曲身體。根據網路畫面顯示，貝碧特倒地後瞳孔睜大，口鼻均流出大量鮮血。貝碧特在被送醫約兩小時內，便被院方宣告傷勢過重不治身亡。

Woman who was shot dead inside the Capitol building earlier today was Ashli Babbit (@Ashli_Babbitt), an Air Force veteran and Trump supporter from San Diego, California, her husband confirms https://t.co/SEz5bTCTzH pic.twitter.com/iqFYBkyIcW — Josie Ensor (@Josiensor) January 7, 2021

貝碧特的丈夫形容妻子是一個「超級大川粉」。事發前一日，貝碧特還在推特上貼存，「沒有任何事可以阻止我們...他們可以一試再試，但風暴已經來臨，而這端看不到24小時後華府的情況...從黑暗到光明。」

6日上午川普支持者在國會大廈集會前幾小時，貝碧特轉推一篇文章，內容劍指川普4年來的忠誠副手 ─ 副總統潘斯（Mike Pence）。推文開頭為「在今天國會聯席會議前的必做清單」（MUST BE DONE LIST before Congress meets today），內容包括「潘斯必須辭職，之後必須被以叛國罪起訴」，以及「首席大法官羅伯茨（ John Roberts）必須辭職下台。」