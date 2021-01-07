川粉攻國會大廈　朱立倫：華府、北京領導人該為破碎世界負責





▲川普支持者攻入國會大廈。（圖／路透）

記者羅婉庭／台北報導

針對香港、美國國會皆發生抗爭事件，新北市前市長朱立倫7日表示，無論是華府或北京領導人，是該負起責任。他表示，這是自從2014年9月29日以來，自己第14度對香港事件發聲，「民主自由，法治人權」是他一貫地堅持。

朱立倫上午於個人臉書指出，香港警方昨天以涉嫌違反港版國安法為由，大舉逮捕53名民主派人士，他不僅不樂見情勢發展至此，還要強力譴責這些粗暴的行動，港版國安法過關之後，香港民主受到嚴重打擊，不僅體制內議會力量DQ（取消議員資格）頻傳、街頭表達意見被封殺，民主自由空間幾近瓦解。

朱立倫表示，香港人民此時此刻發不出聲音，我們不能噤聲默許，更要幫忙呼喊，「把人權、民主、自由、法治的精神，還給香港社會！」

朱立倫強調，同時，美國國會遭不承認美選結果的民眾闖入破壞。兩個強權，無論是華府或北京領導人，是該負起責任，讓走過2020的破碎世界，再度回到理性穩定的道路上。

美國國會參眾兩院6日下午舉行聯席會議，認證選舉人團選出拜登為下一任美國總統，國會開始辯論不到1小時，示威群眾衝入國會，兩院會議均遭中斷，國會警察持槍戒備，現場瀰漫催淚瓦斯。

示威持續進行時，一名女性示威者胸部中彈死亡，國會圓形大廳瀰漫催淚瓦斯，眾議院議場內的安全人員持槍對準門口，國會議員戴上防毒面具離開議場進入休息室。抗議民眾衝入議場，站在主席位置上大吼「川普贏得這場選舉」。

▲美國國會議員準備認證大選最終結果，川粉衝入國會大廈內示威抗議。（圖／路透）