江啟臣談美國暴動＆香港大抓捕：政治理念不同　但民主信仰不應改變

▲川普支持者攻入國會大廈。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

美國國會參眾兩院6日下午舉行聯席會議，認證選舉人團選出拜登（Joe Biden）為下一任美國總統，國會開始辯論不到一小時，川粉卻衝入國會，一名女性示威者胸部中彈死亡，引起全球譁然。國民黨主席江啟臣7日在臉書發表約700字的評論，盼香港、美國接連發生的事件和平落幕，並強調「政治理念不同，但民主信仰不應改變」。

江啟臣指出，美國身為傳統民主國家，憲政制度運作超過兩百年，國家認同堅定，美國人民對民主的理解與支持無庸置疑，即便如此，仍爆發衝進國會山莊的衝突，顯見美國在大選期間的撕裂、對立，在政治人物的煽動下，已經到達飽和的臨界點。

江啟臣也指，太平洋此岸，港府對民主派人士的大肆抓捕，更見證了政府威權對於民主發展的嚴重傷害。港區國安法的立法，已讓香港人民與港府、北京當局間的關係緊張。港府扭曲、擴大解釋國安法的作法，更讓香港民主發展雪上加霜。

對於美國、香港接連發生暴動，江啟臣表示，不論是人民對國會審查程序的暴力阻撓，或是政府對於民主派人士的抓捕，都是對民主價值的打擊，這些頓挫，更證實民主政治的發展與鞏固，需要以民為本、以法治為基礎。

「政治理念可以不同，但是對民主制度的信仰不應改變。」江啟臣說，國民黨創黨以來，就以自由民主作為核心信仰，更相信政治需要在制度下運作，民主需要在常軌上運行，才能真的長治久安。

江啟臣表示，正因如此，目睹香港的困境，我們才能朝野不分黨派共同譴責港府作為；也是基於同樣信念，美國共和黨多位資深大老，選擇站出來嚴厲譴責那些煽動與坐視暴力的少數政治人物，而不是藉由鼓譟人民換取政治利益。

最後，江啟臣期盼，這場自美國總統大選結束後延續數月的紛擾，最終能和平落幕，也呼籲香港政府以及北京當局，能夠理解民主派人士對在香港落實民主的盼望，「我更堅信，台灣的民主制度可以有更多的內省反思，更需要我們共同守護，堅持對民主制度的信仰，才是中華民國真正的力量與價值」。