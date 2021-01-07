華府宵禁！川粉攻破國會「1女中彈」副總統急撤　川普自拍籲和平

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國會於美東時間周三（6日）召開聯席會議，由副總統潘斯（Mike Pence）主持，就各州選舉人團大選投票結果進行最終認證，民主黨籍的拜登（Koe Biden）將被認證為美國總統。現任總統川普堅不認輸，表示將奮鬥到底，此番話一出川粉隨即暴動並闖入國會大廈與警察對峙；潘斯從地下通道撤離、國會山莊被封鎖，大廈內傳出發現爆裂物，另有一女胸口中彈命危。對此，川普在最新一則影音中要求支持者們，「和平地回家吧」。

▲華府暴動，川普支持者與警方在國會大廈前爆發激烈衝突。（圖／達志影像／美聯社）

美國國會山莊在6日下午原定展開2020年總統大選結果認證，此前已在街上進行多起遊行集會的川普支持者們開始聚往華府周遭，堅決不支持主流論述與各項證據支持的事實，認為大選存在舞弊，必須為美國價值與川普發聲。

▼美國國會議員準備認證大選最終結果。（圖／路透）





▲▼警方在國會山莊外對失控的群眾發射催淚彈，以及棍棒試圖阻止眾人闖入國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

川普也喊話不接受大選結果，並在華府的集會遊行上鼓勵更多支持者前往國會示威，對大選結果進行抗議，「我們永遠不會放棄。我們永不屈服。」他也向潘斯喊話，「我希望你能為我們憲法以及國家的正直挺身而出。如果你們沒有的話，我將會對你感到非常失望」；對此，潘斯表示不會拒絕選舉人團的最終結果。川普並未加入遊行或旁觀參與，而是在發表談話後返回白宮內。

就在大選結果即將認證之際，原先在外聚集的川普支持者們開始衝向國會大廈，拆會拒馬並與警方肢體對峙，期間警方一度對人群發射催淚彈，但並未成功驅散人群。部分支持者後來闖入國會大廈，並占據廳堂，甚至有人近到參議院議事廳內「攻佔主席台」，高喊「川普贏了」！

▼國會警察以肉身阻擋示威者進入議會。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼川普支持者不久後攻入國會大廈，並在廳堂與警方對峙。（圖／路透）

此前在議事廳內的議員們在川普支持者闖入後，接受國會警察指示趴在地上；主持聯席會議的副總統則在隨扈引導下，緊急進入地道避難。據了解，一名女子遭到國會警察開槍擊中胸口，目前情況危急；此會，國會廳堂地上發現疑似爆裂物。

川普則在支持者闖入國會大廈約一小時後，在推特上發布最新影片向支持者喊話，要求大家「和平地回家」；拜登本人及團隊也發表譴責，並要求和平解散。華府市長在暴動發生後數小時內表示，特區全區將在美東時間當晚6點展開宵禁。

▼川普支持者攻入國會大廈，議員等人被要求立即趴在地上保護自身。（圖／達志影像／美聯社）

▼國會警察持槍指向川普支持者，數小時後警隊清場，制服大部分川普支持者。（圖／達志影像／美聯社）