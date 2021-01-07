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高雄6寶爸「2度性侵大女兒」！跳蛋塞下體扯「偷看A片」：她拿來玩

▲桃園市張姓男子去年起透過交軟體陸續認識3名未成年少女，私下假藉「按摩治病」，卻趁機摸胸猥褻或性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲高雄男與妻子婚後育有6名子女，他2019年竟2度性侵大女兒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名男子婚後育有6名孩子，不料，他竟朝其中一名女兒伸出狼爪，多次性侵得逞，最後女兒忍無可忍，趁著談心時向2名同學哭訴，男子獸行才因此曝光！一審將男子依照2個成年人故意對少年犯強制性交罪，判應執行有期徒刑9年6月，二審日前將上訴駁回，全案仍可上訴。

判決指出，阿義（化名）與妻子、6名孩子同住於高雄住處，2019年4月間他以參加嘉義廟會活動，需要排行老大的14歲女兒小妍（化名）照顧3歲老么的名義，要求妻子替女兒請假，接著便將人帶往嘉義老家，沒想到當晚他竟趁著女兒與他同睡一張床時，先是隔著褲子磨蹭女兒，接著掏出跳蛋性侵得逞；事隔僅4天，阿義見大女兒獨自在高雄住處房間內午休，又趁著她快入睡時，不顧女兒拒絕強吻、性侵得逞。

2019年4月27日小妍與2名女同學聊天時提到家中情況，頓時情緒激動、看起來快哭地表示，自己被爸爸性侵了，女同學隨即提議報警，同年月29日小妍在2位女同學的陪同下，將父親的惡行告訴學校輔導老師，在老師的協助下報案。警方事隔幾天後遲法院搜索票到小妍嘉義住處搜索，果然搜索到上頭有小妍DNA的跳蛋。

雖然阿義矢口否認犯行，還辯稱是小妍不甘遭他罵哭，才會出言誣陷，又稱是小妍曾偷看A片，把跳蛋拿出來玩。但法官勘驗各項事證後，認為他是在推諉卸責，最後依照2個成年人故意對少年犯強制性交罪，判阿義應執行有期徒刑9年6月；案經上訴高雄高分院遭駁回，全案仍可上訴。

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