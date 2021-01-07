　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高美館辦千人露營！若中鏢…議員逼官員下台負責　文化局回應了

▲高雄市立美術館將於22日重新開張。（圖／高美館）

▲高雄市立美術館將於22日重新開張。（圖／高美館）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市議員李喬如6日在議會審查預算時提到，高美館在防疫期間舉辦露營活動恐成防疫破口，當場要求文化局長王文翠和高美館長李玉玲掛保證，如有人確診就下台負責。對此，高雄市文化局7日發出聲明稿，強調防疫不能打賭，遵守防疫規範，維持市民低密度藝文生活才是文化局的責任。

高雄市立美術館將於22日重新開放，後續還規劃4場露營活動，分成3種類型場地，每場約有500頂帳篷，每頂帳篷3至4人，每場活動最多2000人參加。高雄市議會6日下午進行臨時會，審查文化局預算，議員李喬如提到高美館將辦露營，雖然每個帳篷之間都會間隔超過3公尺，但是民眾不可能只會待在帳篷，「只要有1人確診，就完了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李喬如認為，政務官要承擔責任，因此當場詢問文化局長王文翠和高美館長李玉玲，如有1人確診，是否下台負責？2人在李喬如的逼問下，皆回答：「願意負責」。

高雄市文化局7日則發布聲明稿指出，科學防疫才能落實防疫，下台無法對付新冠肺炎病毒，維持市民低密度藝文生活是文化局的責任。

文化局表示，配合高美館整修後重新開館，在40公頃大的園區內辦理美術館reopen露營活動，限制僅500頂帳篷，每頂帳篷間距至少距離3公尺，符合防疫規定，是低密度的安全藝文活動。

文化局強調，在防疫安全前提下，活動將遵守中央防疫規定，報名採實聯制，落實體溫測量及全程配戴口罩、保持社交距離等防疫規範，以達成在戶外開放空間提供低密度且安全適當的活動，維持市民正常之藝文生活。防疫不能賭氣也不能打賭，文化局在露營活動規劃時，防疫措施為討論重點，相關規範及務須達成的之防疫措施為基本要求，文化局也會隨時注意疫情動向及配合中央最新防疫規定，機動應變，主要就是希望讓市民一起安心的參與，以平常心適度參與低密度藝文活動，回到美術館一起參與美術館reopen系列的精彩活動及國際性展覽。

ET快訊
教羽球教到床上…教練時薪1000勾她上旅店！老闆夫目擊綠炸
LIVE／全台急凍36小時　氣象局說明超強寒流最新動態
朋友剛從大陸回台隔離　睡不著約吃消夜：不帶手機查不到
富王鴨肉被狂檢舉有違建！「頂加+騎樓」要拆除　房東衰爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流變猛「低溫下修僅4°C」　氣象局點名3座山：今晚降雪機率高

從育幼院萌芽的味道！台中「魔女露露的廚房」把南瓜當主題　精選食材打造異國料理

幼兒園作業大卡關！碩士爸頭痛「看不懂題目」　網秒答：很簡單啊

陰囊不明腫塊竟是「惡性肉瘤」　術後又轉移...醫11小時接力搶救！

新冠肺炎成催化劑！桃園醫院要與台大醫院合作「醫療資訊系統」

LIVE／全台急凍36小時！1530氣象局說明超強寒流最新動態

高美館辦千人露營！若中鏢…議員逼官員下台負責　文化局回應了

發票、便當盒是不是垃圾分不清！回收有4迷思：25歲以下最不環保

從大陸回台！友睡不著約吃消夜「不帶手機查不到」　他怕爆急求助

校產變家產！私校董事輪流領百萬年薪　教育部擬修法：僅1名可支薪

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

富王鴨肉店罵外送員引爆眾怒！　發118字文認錯「對象卻是正妹」

騙到手後大走鐘...各種鄙視眼神　媽流淚：浪貓時期眼神都是愛！

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

超受歡迎！橘貓被太多粉絲吃豆腐 鄰居畫「告示牌」...網看完：更想摸

「乾兒聯手乾弟」偷走貴婦3千萬　警起獲贓款！嫌急撇：當鴨賺來的

寒流變猛「低溫下修僅4°C」　氣象局點名3座山：今晚降雪機率高

從育幼院萌芽的味道！台中「魔女露露的廚房」把南瓜當主題　精選食材打造異國料理

幼兒園作業大卡關！碩士爸頭痛「看不懂題目」　網秒答：很簡單啊

陰囊不明腫塊竟是「惡性肉瘤」　術後又轉移...醫11小時接力搶救！

新冠肺炎成催化劑！桃園醫院要與台大醫院合作「醫療資訊系統」

LIVE／全台急凍36小時！1530氣象局說明超強寒流最新動態

高美館辦千人露營！若中鏢…議員逼官員下台負責　文化局回應了

發票、便當盒是不是垃圾分不清！回收有4迷思：25歲以下最不環保

從大陸回台！友睡不著約吃消夜「不帶手機查不到」　他怕爆急求助

校產變家產！私校董事輪流領百萬年薪　教育部擬修法：僅1名可支薪

祖父因新冠驟逝　米爾塞普：有些事情大於籃球

她繼承父親3套豪宅！前夫一聽變臉：分我一套…法院竟判他勝訴

2021澎湖國際海上花火節4月登場！百台無人機搭煙火　加碼3場離島場

2女陪酒慘被「綑綁+襪子塞嘴」搶9.5萬！190cm男怕被認出還穿壓力衣

罷王成2022前哨戰？　鄭運鵬：國民黨把罷免王浩宇當指標

日本要培養更多年輕球員到各國聯賽強隊　能踢歐冠淘汰賽

南韓變種病毒恐淪「社區感染」！一家3口無出國史...疑搭車時染疫

銀行拚ESG緊抓「電子化帳單」　花旗銀：申請人數已達9成

「漂白水誤摻鹽酸」慘中毒　金曲歌王首露面還原狀況：幾乎不能呼吸

「飆風玫瑰」羅斯膝蓋挫傷退場　活塞狂輸公鹿15分本季僅1勝

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株

富王鴨肉「拖單有什麼好處？」　內行揭2原因

新北妹肚子餓叫炸雞　外送員：你自己來買

阿姨被回收箱吃掉　當場剩一雙腳

模擬累積降雪熱區出爐　災害預報士：下午2時後機率高

首波寒流！全台「濕冷急凍」超有感　竹苗體感-2°C

寒流凍7天探5°C！北北基宜大雨　全台一周低溫出爐

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

富王鴨肉二度認錯「對象卻是正妹」！

建校62年彰化頂庄國小　6個月後走入歷史

台東出現不明飛行物！網驚：隱身器忘打開

持久型寒流今起連凍6天！　全台雨越晚越冷探6度

「連吃2次薯條去鹽」都是冷掉！神人曝1招

更多熱門

相關新聞

高雄鳳山水管破裂停水 上萬戶居民受影響

高雄鳳山水管破裂停水 上萬戶居民受影響

（中央社記者侯文婷高雄7日電）高雄市鳳山區經武路今天上午發生破管漏水，台灣自來水公司緊急停水周邊上萬戶居民，預計停水至下午4時，已派員緊急搶修漏水中。

開放萊豬李眉蓁連5問：身為母親能不憂心嗎？

開放萊豬李眉蓁連5問：身為母親能不憂心嗎？

偽浪貓裝熟討罐　想收編真相傻爆

偽浪貓裝熟討罐　想收編真相傻爆

惡劣！LINE「斷臂殘猿」辱肢障教授

惡劣！LINE「斷臂殘猿」辱肢障教授

買麵女人車遭劫走！哭哭哥：載我去找阿姨

買麵女人車遭劫走！哭哭哥：載我去找阿姨

關鍵字：

高雄高美館美術館開幕露營文化局

讀者迴響

熱門新聞

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

快訊／小甜甜報喜「結婚懷孕了」！

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株

蔡桃貴濺血送急診！二伯目睹麻醉過程痛哭

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

快訊／中和夫妻從4樓探頭一看…兒子倒在1樓血泊身亡

小學生抽中335萬特斯拉　新北市府證實

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

黃曉明向酸民宣戰「有話衝著我來！」

性虐空姐11狼全是土豪哥！媽癱地哭求杜特蒂幫忙

鬼鬼代言150萬「半價搶贏郭雪芙」

更多

最夯影音

更多
邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」
陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面