高美館辦千人露營！若中鏢…議員逼官員下台負責　文化局回應了

▲高雄市立美術館將於22日重新開張。（圖／高美館）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市議員李喬如6日在議會審查預算時提到，高美館在防疫期間舉辦露營活動恐成防疫破口，當場要求文化局長王文翠和高美館長李玉玲掛保證，如有人確診就下台負責。對此，高雄市文化局7日發出聲明稿，強調防疫不能打賭，遵守防疫規範，維持市民低密度藝文生活才是文化局的責任。

高雄市立美術館將於22日重新開放，後續還規劃4場露營活動，分成3種類型場地，每場約有500頂帳篷，每頂帳篷3至4人，每場活動最多2000人參加。高雄市議會6日下午進行臨時會，審查文化局預算，議員李喬如提到高美館將辦露營，雖然每個帳篷之間都會間隔超過3公尺，但是民眾不可能只會待在帳篷，「只要有1人確診，就完了！」

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李喬如認為，政務官要承擔責任，因此當場詢問文化局長王文翠和高美館長李玉玲，如有1人確診，是否下台負責？2人在李喬如的逼問下，皆回答：「願意負責」。

高雄市文化局7日則發布聲明稿指出，科學防疫才能落實防疫，下台無法對付新冠肺炎病毒，維持市民低密度藝文生活是文化局的責任。

文化局表示，配合高美館整修後重新開館，在40公頃大的園區內辦理美術館reopen露營活動，限制僅500頂帳篷，每頂帳篷間距至少距離3公尺，符合防疫規定，是低密度的安全藝文活動。



文化局強調，在防疫安全前提下，活動將遵守中央防疫規定，報名採實聯制，落實體溫測量及全程配戴口罩、保持社交距離等防疫規範，以達成在戶外開放空間提供低密度且安全適當的活動，維持市民正常之藝文生活。防疫不能賭氣也不能打賭，文化局在露營活動規劃時，防疫措施為討論重點，相關規範及務須達成的之防疫措施為基本要求，文化局也會隨時注意疫情動向及配合中央最新防疫規定，機動應變，主要就是希望讓市民一起安心的參與，以平常心適度參與低密度藝文活動，回到美術館一起參與美術館reopen系列的精彩活動及國際性展覽。