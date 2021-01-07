約高中女上U2看恐怖片　渣男襲胸強逼口交還裝無辜...遭判4年2月

▲高中少女與網友約U2看恐怖片不料卻遭侵犯，她不敢向家人告知到學校跟學弟說才驚覺應該報警。（圖／CFP）

記者黃宥寧／台中報導

一名未滿18歲高中女生「小琳」（化名）在交友軟體認識網友「阿剛」（化名）約U2看電影見面，不料阿剛卻以雙手隔著衣服撫摸、抓捏小琳胸部，她拒絕後仍遭身體壓制侵犯得逞。隔天上學向學弟表示左胸有些痛，可能是被性侵造成的，學弟提醒「頭殼壞掉」要她快告訴教官，全案才曝光。台中法院審理依妨害性自主罪判處阿剛有期徒刑4年2月。

事發於2019年10月21日上午10時許，小琳與阿剛相約在台中火車站附近會合後，一起前往U2電影院看恐怖片。不料阿剛卻違反小琳意願，先以雙手隔著衣服撫摸、抓捏小琳兩側胸部，她閃躲拒絕後，阿剛仍以身體壓制，強行將小琳外衣拉起，並將左手伸入小琳內衣直接撫摸胸部，再順勢將她內衣往下拉，舔吻左邊乳頭，甚至咬到乳頭滲血。

伸出摩爪的阿剛甚至一邊對小琳說「你真的很可愛」，將手指插入被害人下體，並以右手撫摸小琳頭髮及舔右耳。先後將自己和小琳外褲及內褲脫去，強拉小琳的手放在自己的陰莖處上下移動再將陰莖塞進小琳嘴裡，完全不顧小琳激烈拒絕反抗。小琳藉機要去裝水、上廁所離開包廂，趁機向U2電影院員工求救並順利脫困。

對此阿剛提出抗辯，表示他並不知道小琳未滿18歲，而且2人在包廂只有親吻擁抱並沒有性侵，甚至看完電影2人還一起快樂離開。

法官經查認為阿剛明知小琳在交友軟體上已告知自己只有17歲，但卻為滿足一己性慾造成小琳身體、心理終生難以抹滅的恐懼與傷害，已嚴重傷害她的身心健康及人格發展，並且犯後無悔意、惡性非輕也未達成和解，考量其犯罪動機、目的、智識程度、生活狀況等後，依妨害性自主罪及成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑4年2月。

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