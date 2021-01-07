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社會 社會焦點 保障人權

高雄「哭哭哥」強擄買麵女！快給500載我去找阿姨　她給400抓狂了

記者洪靖宜／高雄報導

歹徒搶車竟和車主討價還價，最後還忍不住道歉哽咽！高雄一名女車主因買麵車未熄火，沒想到竟有男子趁機上車，女車主情急之下坐上副駕駛座，男子就駕車在市區中亂繞，更不斷討價還價要討錢，過程中男子因知道做錯事，還帶著哽咽的聲音求女車主不要叫人抓他，但女車主也不是省油的燈，與嫌犯爭執到最後要求他趕快停車，最後男子終於把車開到民主路某處巷子內後徒步逃逸，女車主也趕緊報警。

▲女車主遭搶車，行車紀錄器錄下雙方對話過程 。（圖／翻攝當事人臉書）
▲女車主遭搶車，行車紀錄器錄下雙方對話過程 。（圖／翻攝當事人臉書）

車上行車紀錄器錄下整趟偷竊過程，38歲的鄒女10日13時將自小客車停在林森一路上買麵，當下車輛未熄火，沒想到40歲的李嫌趁機上車，女車主情急之下立刻上了副駕駛座，質問對方要幹嘛，沒想到他竟瞎掰有人在後面追殺，要車主把車子借他開，女車主直說不要，要拿手機報警時就被搶走，李男油門催下去，就開始不斷在建國、林森、忠孝等路段亂開。

▲女車主遭搶車，行車紀錄器錄下雙方對話過程 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲女車主遭搶車，行車紀錄器錄下雙方對話過程 。（圖／翻攝當事人臉書）

這讓女車主嚇壞了，第一反應向李嫌說：「我給你200下車」，沒想到他卻回：「200不夠啦，2、3千啦」，女車主則帶著顫抖的聲音說：「我沒有那麼多錢」，李嫌立刻回：「不然500快點」，女車主說：「我沒有500，我只有400剛剛買麵找的」，經一來一往討價還價，李嫌只好說：「好你幫我放包包裡面，快點」，還補充了一句：「對不起了」

而在放錢的同時，女車主發現嫌犯身上沒有武器，李嫌也可能因太害怕，開始道歉，他說：「對不起吼，對不起啦，我不是故意的，對不起，好不好，我不是故意的」，畫這麼說，依然開車在市區亂繞，還叫女車主不要亂叫，並說：「我不會給你怎麼樣啦，好不好，你載我去我阿姨那邊就好了，我就走了」，女車主傻眼回：「我已經給你錢坐車了你沒辦法自己走嗎，我剛給你錢坐車了」，李嫌說：「你可以那個嗎？」，話都還沒說話女車主則回：「我不可以！你手機還我」。

沒想到李嫌開始打悲情牌說：「我怕你下車後會叫人抓我，你知道嗎，手機給你下車後，騎到那邊我就走了…我不會用你的車，你相信我」，這時，女車主忍無可忍，回嗆說：「我沒辦法相信你！你錢拿到又不走！你現在是怎樣！」，李嫌竟說：「我怕你叫人抓我…」，女車主理智線也斷裂，怒喊：「我幹嘛叫人抓你，我有事要辦，我買個飯被你搶車我超不爽的，你現在給我下車」，而李嫌則乖乖地說：「好我下車」

▲高雄搶車案，嫌犯遭逮 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲李嫌火速遭逮。（圖／記者洪靖宜翻攝）

不過李嫌因太害怕想將車開到沒人的地方，開著車在街頭亂竄，還一度差點撞到旁邊機車騎士，甚至逆向超車，讓女車主相當害怕尖叫要他停車，沒想到李嫌竟帶著哽咽的聲音說：「我不知道要怎麼下車…我怕你會叫人抓我阿…」，女車主則怒斥：「你是神經病嗎，你就下車就好，我錢都給你了拜託你走，手機還我下車」，李嫌也不斷重複說：「你不要叫人抓我」，最後終於開到民主路某處巷子內將車停下，然後立刻徒步逃逸，女車主也趕緊報警。

▲高雄搶車案，嫌犯遭逮 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲李嫌火速遭逮。（圖／記者洪靖宜翻攝）

新興分局獲報後，立即刻調閱監視器掌握嫌犯特徵，動員警力發動攔截圍捕，在16分鐘內，即於中正四路63巷內被發現，他也無力掙脫，被警方上前逮捕，全案警詢後依搶奪罪嫌移送偵辦。

時間對我們來說完全沒用！

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