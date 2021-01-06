　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農作抗寒懶人包！高雄農改場「秘笈一次曝」...保護絕招大公開

▲寒流來襲，高雄區農改場提醒農友加強作物防寒措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲寒流來襲，高雄區農改場提醒農友加強作物防寒措施 ，圖蓮霧園抗寒。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

根據中央氣象局預報資料，明(7)日起，高屏地區氣溫將降至12度，部分地區低溫可能下探10度，週日(10日)起，溫度會略微提升，至週一(11日)又再度降溫。高雄區農業改良場提醒農友隨時注意氣溫變化，應依據作物生長情形，即時因應以減少損失。

▲寒流來襲，高雄區農改場提醒農友加強作物防寒措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼紅龍果於低溫延遲開花、朱槿受寒害影響造成葉片黃化及落葉。

▲寒流來襲，高雄區農改場提醒農友加強作物防寒措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

高雄農改場場戴順發場長表示，高屏地區主要栽培熱帶作物，一般較不耐低溫，於12度以下低溫即可能發生葉片黃化、花苞或果皮損傷及落花、落果等現象。由於低溫連續發生，山區及平地果園皆應隨時注意氣象預報及果園溫度變化，提前進行防寒措施。低溫期間可灌水保持土壤溫度，或利用設施覆蓋保溫，若無搭建設施，可利用防風網或黑色遮光網圍繞田區四周，以阻隔寒風，延緩果園降溫並減輕作物損害。

水稻方面，目前高屏地區部分水稻已完成插秧，秧苗對低溫較為敏感，建議適當加高灌溉水位，以保持土溫減緩寒害。

正值產期的蓮霧、棗等果樹，對於低溫較為敏感，蓮霧園於寒流期間可引灌溫度較高的地下水保持根溫，隨時注意果實是否有落果情形，必要時提前採收；正值幼果期的果實可提早套袋，減少冷風的影響。

棗果低溫期間若有降雨可能造成果皮損傷，需隨時注意低溫期間降雨情形，必要時提前採收。鳳梨經低溫後接近採收期之果實黃熟的時間可能會提早，導致收穫量集中，建議加強品質監測並適時採收。

受線蟲感染的番石榴樹勢較弱，植株易受低溫影響致使葉片轉紅或樹勢轉弱，應盡速防治。紅龍果正值產調季節，如開花期遇低溫，可進行人工授粉，促進果實發育；而未成熟的枝條較容易發生寒害，出現黃化、壞疽等情形，可提前以葉面施用高磷鉀肥，減緩受害程度。

另生產中的苦瓜、絲瓜及胡瓜等冬季蔬菜容易因低溫引起落花、落果、裂果、葉片黃化及新梢畸形，建議冬季施肥時適度調高磷、鉀肥比例，有助於增加耐寒力。低溫來襲時除了以畦溝灌水及畦面覆蓋保持土壤溫度外，網室頂部可多覆蓋一層紗網，以加強低溫阻隔的效果，但提醒農友，當氣溫回暖後必須儘速將田區四周及網室上方所加蓋的圍網移除，以避免濕度過高反而引起病害。

而不管是種植於設施內或田間的花卉，都容易受低溫的侵襲造成葉片或花器焦枯，失去商品價值，甚至死亡。建議除了加強設施保溫措施外，低溫來襲前應限制澆水以減少植株葉片含水量，或使用抗蒸散劑(如水蠟)來減少植株蒸散，以增加耐寒性；於氣溫回暖後，則應避免陽光直射造成植株更嚴重的傷害，可增加遮陰減少光線，以減緩寒害發生。
寒流接連報到 高雄場提醒農友加強作物防寒管理

▲Her今天推出平價好物「Ryo呂」韓方頭皮養護洗髮精500ml x 2，原價650元，特價379元

ET快訊
快訊／吳怡農宣布參選民進黨北市主委　
女星上實境秀被關恐怖箱　「蟒蛇發狂」猛咬臉爆血
老公婚禮前後3天與隔壁人妻激戰！她見「愛愛行事曆」崩潰
「台股萬五來得太快」 謝金河教你這樣做
逃犯誤闖沼澤地　全裸卡樹叢4天吃蝸牛維生比被關還慘

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鹽水自造　漫月美行動帶動地方共創藝術風潮　

陸新冠疫苗副作用多！台人接種若出問題　陳時中：回國一樣幫治療

寒流部隊明殺到「連續凍台48hrs」比上波猛　台北一起床體感6°C

花蓮台9萬里溪橋路段改建！6日起改道新橋　2張圖秒懂如何因應

境外生擬「專案入境」　教育部提3項措施：重新檢視校園防疫宿舍

農作抗寒懶人包！高雄農改場「秘笈一次曝」...保護絕招大公開

「想讓女兒喝口熱牛奶...」一家4口擠平房　遇寒冬送暖笑開了！

陳時中曝新冠疫苗採購進度！未公布廠牌的500萬劑「這2天簽約」

多維TW／維繫台美關係　需要「豬隊友」？

台中防疫旅館僅用54.8%　盧秀燕：優先給台中人、多餘再給外縣市

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

丫頭哽咽告白...問老公「可以比我晚死嗎？」　想起兩人分手的日子「好像有東西不見」

姚元浩《全明星》慶功宴哽咽哭了　李玖哲拒絕跟他組CP：No我有老婆

中一中學生拒讓座！阿伯怒炸嗆「敗類」扭打一團…他口罩都被扯落

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

鹽水自造　漫月美行動帶動地方共創藝術風潮　

陸新冠疫苗副作用多！台人接種若出問題　陳時中：回國一樣幫治療

寒流部隊明殺到「連續凍台48hrs」比上波猛　台北一起床體感6°C

花蓮台9萬里溪橋路段改建！6日起改道新橋　2張圖秒懂如何因應

境外生擬「專案入境」　教育部提3項措施：重新檢視校園防疫宿舍

農作抗寒懶人包！高雄農改場「秘笈一次曝」...保護絕招大公開

「想讓女兒喝口熱牛奶...」一家4口擠平房　遇寒冬送暖笑開了！

陳時中曝新冠疫苗採購進度！未公布廠牌的500萬劑「這2天簽約」

多維TW／維繫台美關係　需要「豬隊友」？

台中防疫旅館僅用54.8%　盧秀燕：優先給台中人、多餘再給外縣市

南科新貴加持！永康去年賣出3545間房　登台南交易最熱區

苗栗花471萬蓋「金龍鎮煞」降交通事故率　網：整個黑人問號

給我乖乖坐好！大黃汪「妹妹」裝兇顧嬰兒　阿嬤欣慰：最佳保母

竹縣跨年抽獎「2議員巧中汽機車」　網酸爆…關鍵細節曝光

虛驚！吉安鄉反映綠鬣蜥出沒　縣府查訪未見蹤跡籲：發現速通報

史瓦帝尼大使館2人確診新冠肺炎　目前居家隔離中

GOT7全員續約無望？有謙傳簽新東家　JYP被爆「取消追蹤三成員」

手捧煙火燃放爆炸！他雙手慘被炸飛「鮮血直噴」哭吼　驚悚畫面曝

4男女相約歡唱　散場1男抓狂引爆衝突！警嘆：加起來200多歲...

2狼舉石塊威脅「砸死妳」！年輕母女慘遭性侵　民眾不報警還拍下PO網

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

生活熱門新聞

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

雪寒流凍台！3波變天探5°C時程表

「500-302-75=123」小三數學題被圈錯！正解曝

士林夜市遊客剩2成　商圈：水果攤貢獻最大

高雄地瓜球攤遭負評　老闆回嗆「去吃1塊的」

高雄學生奔250m追校車！　1駕駛、2騎士接力幫忙終上車

下波寒流越報越強「直逼霸王級」

外送員接到千元單：又來！內行親曝不爽內幕

富王鴨肉二度認錯「對象卻是正妹」！

寒流凍7天探5°C！北北基宜大雨　全台一周低溫出爐

獅+虎「強迫混種」生畸型彪！台南蛇王爭議多

寒流明暴襲！21縣市低溫特報來了

T妹拍片「教穿哺乳衣」　被檢舉吸毒全下架

逛全聯見「驚喜海鮮」！畫面曝光婆媽全跪了

更多熱門

相關新聞

南韓濟州57年首發寒流警報！氣溫下探-15度

南韓濟州57年首發寒流警報！氣溫下探-15度

位於韓國最南端的濟州地區氣象廳今天對當地山區發出寒流警報，意指最低氣溫可能至少連續兩天下探零下15度。這也是氣象廳實施寒流警報57年以來首次在當地發布。

6天2寒流「台灣長時間嚴寒」

6天2寒流「台灣長時間嚴寒」

全台路面結冰「高潛勢路線」曝

全台路面結冰「高潛勢路線」曝

防不耐寒魚種大量死亡　7減災法一定要做

防不耐寒魚種大量死亡　7減災法一定要做

寒流明暴襲！21縣市低溫特報來了

寒流明暴襲！21縣市低溫特報來了

關鍵字：

高雄區農改場農改場寒流蓮霧紅龍果

讀者迴響

熱門新聞

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

53歲美魔女牙醫悔婚小29歲男友：他謊報年紀

李李仁凌晨PO文再道歉！

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

集體硬上空姐「涉案11男」長相曝光！

郭品超演葉問反被批「一直耍帥」

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

移工撿到iPhone！失主現身讓他對台灣人超失望

「億萬小開」邱鋒澤爆同居采子！

空姐與11男開房狂歡「遭集體性侵」...最後身影曝

更多

最夯影音

更多
鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會
朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面