農作抗寒懶人包！高雄農改場「秘笈一次曝」...保護絕招大公開

▲寒流來襲，高雄區農改場提醒農友加強作物防寒措施 ，圖蓮霧園抗寒。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

根據中央氣象局預報資料，明(7)日起，高屏地區氣溫將降至12度，部分地區低溫可能下探10度，週日(10日)起，溫度會略微提升，至週一(11日)又再度降溫。高雄區農業改良場提醒農友隨時注意氣溫變化，應依據作物生長情形，即時因應以減少損失。

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▲▼紅龍果於低溫延遲開花、朱槿受寒害影響造成葉片黃化及落葉。

高雄農改場場戴順發場長表示，高屏地區主要栽培熱帶作物，一般較不耐低溫，於12度以下低溫即可能發生葉片黃化、花苞或果皮損傷及落花、落果等現象。由於低溫連續發生，山區及平地果園皆應隨時注意氣象預報及果園溫度變化，提前進行防寒措施。低溫期間可灌水保持土壤溫度，或利用設施覆蓋保溫，若無搭建設施，可利用防風網或黑色遮光網圍繞田區四周，以阻隔寒風，延緩果園降溫並減輕作物損害。

水稻方面，目前高屏地區部分水稻已完成插秧，秧苗對低溫較為敏感，建議適當加高灌溉水位，以保持土溫減緩寒害。

正值產期的蓮霧、棗等果樹，對於低溫較為敏感，蓮霧園於寒流期間可引灌溫度較高的地下水保持根溫，隨時注意果實是否有落果情形，必要時提前採收；正值幼果期的果實可提早套袋，減少冷風的影響。

棗果低溫期間若有降雨可能造成果皮損傷，需隨時注意低溫期間降雨情形，必要時提前採收。鳳梨經低溫後接近採收期之果實黃熟的時間可能會提早，導致收穫量集中，建議加強品質監測並適時採收。

受線蟲感染的番石榴樹勢較弱，植株易受低溫影響致使葉片轉紅或樹勢轉弱，應盡速防治。紅龍果正值產調季節，如開花期遇低溫，可進行人工授粉，促進果實發育；而未成熟的枝條較容易發生寒害，出現黃化、壞疽等情形，可提前以葉面施用高磷鉀肥，減緩受害程度。

另生產中的苦瓜、絲瓜及胡瓜等冬季蔬菜容易因低溫引起落花、落果、裂果、葉片黃化及新梢畸形，建議冬季施肥時適度調高磷、鉀肥比例，有助於增加耐寒力。低溫來襲時除了以畦溝灌水及畦面覆蓋保持土壤溫度外，網室頂部可多覆蓋一層紗網，以加強低溫阻隔的效果，但提醒農友，當氣溫回暖後必須儘速將田區四周及網室上方所加蓋的圍網移除，以避免濕度過高反而引起病害。

而不管是種植於設施內或田間的花卉，都容易受低溫的侵襲造成葉片或花器焦枯，失去商品價值，甚至死亡。建議除了加強設施保溫措施外，低溫來襲前應限制澆水以減少植株葉片含水量，或使用抗蒸散劑(如水蠟)來減少植株蒸散，以增加耐寒性；於氣溫回暖後，則應避免陽光直射造成植株更嚴重的傷害，可增加遮陰減少光線，以減緩寒害發生。

寒流接連報到 高雄場提醒農友加強作物防寒管理

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