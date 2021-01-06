寒流又要狠襲！防不耐寒魚種大量死亡　7減災法一定要做

▲跨年期間寒流讓雲林虱目魚損害慘重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者許展溢／台北報導

氣象局今（6日）發布低溫特報，明日寒流南下，8日至9日為寒流最強的時候，台南以北及東北部低溫僅7至9度，其他地區亦只有11至12度，要等到10日寒流減弱，白天起氣溫稍微回升。漁業署強烈呼籲漁民，跨年期間寒流已造成不少不耐寒魚種災損，這次一定要做好減災措施。

漁業署表示，為保障養殖漁民生命財產安全，籲請養殖業者加強寒害防範措施，海上箱網養殖業者亦多加注意海溫變化，提早防範作好減災措施，並視養殖物種狀況必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失。

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陸上魚塭養殖應加強防寒措施如下：

一、於魚塭北側搭蓋防風棚，其棚蓋與水面之角度應小於30度，並加強越冬溝之保溫、防寒及加溫等設備。

二、放養數量因環境、條件、種類而異，如虱目魚在越冬溝內密度以每立方公尺1.3公斤以下為宜。

三、投餌料：在水溫回升、暖和之日，方可依情況酌投飼料。

四、寒流來襲後，浮於水面之魚體須馬上撿除，防止水質惡化。

五、寒流侵襲時，盡量避免有驚動魚塭內魚群之行為，例如：投餌、換水及無謂的開關水車。

六、避免過度擾動水體，致水溫下降。

七、寒流期間應注意水溫變化，水溫若低於15℃時，應採緊急措施，如使用魚塭加溫器增加水溫，減輕死亡率。

▲台西文蛤虱目魚混養池有1000公頃，其中700公頃都受到影響。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



漁業署指出，倘有災情顯現，請漁民儘速向當地公所通報，並強調面對極端氣候及冷氣團或寒流侵襲，無論是海上箱網或陸上魚塭之養殖業者宜確實加強越冬設備及管理措施，對於不適合冬季養殖之熱帶魚種，應避免於冬季養殖並作好平時之管理，以減少養殖損失。