合歡山公路擬限掛雪鍊、預警性封閉　路面結冰「高潛勢路線」曝

▲寒流來襲，合歡山有下雪機率。（圖／資料照／合歡山賞雪機動團粉絲專頁授權提供，社友唐克壇攝）

記者賴文萱／台北報導

因應寒流將侵襲，引致部分路段下雪或路面結冰危及用路人安全，公路總局依據氣象局低溫特報及最新氣象情資，綜合評估1月7日入夜後至1月10日清晨路面結冰高潛勢路段計有：台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台8線中橫公路、台14甲線合歡山公路等4條路線。

公路總局表示，上述路段均已完成橫向單位聯繫及部署規劃作業，後續將嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報外，並加強路況資訊之揭露。

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▲全台路面結冰「高潛勢路線」，中橫、合歡山公路等4路段可能管制限掛雪鍊通行，或預警性封閉。（圖／公路總局提供）

倘若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鍊通行，或進而預警性封閉等作為，由於寒流侵襲期間相關道路管制通行作為將影響民眾通行，籲請用路人密切注意公路訊息預為規劃行程。

公路總局指出，監控期間公路總局將依氣象局最新預報模式及保全回報情資，提早於3小時前發布管制訊息，告知路段管制方式。



為避免駕駛行經低溫高山路段，可能造成身體不適，進而影響行車安全，請用路人評估身體狀態，並做好雪地開車注意事項。

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