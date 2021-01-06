寒流剩不到12hrs衝來！　6天連2波「台灣長時間嚴寒」冷爆探6°↓

▲新一波的強烈冷空氣，目前正從東亞內陸直衝而出，預計「周四凌晨」也就是再過不到12小時，就會抵達台灣。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

寒潮再次爆發！天氣粉專「天氣即時預報」指出，離上周寒流結束還不到一周，又將迎來再一次的嚴寒。新一波的強烈冷空氣，目前正從東亞內陸直衝而出，預計「周四凌晨」也就是再過不到12小時，就會抵達台灣。

天氣即時預報表示，值得注意的是，這一次寒冷是由「兩波」冷空氣接力，而根據氣象局預報，這兩波冷空氣都將達到「寒流」等級。

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第一波寒流較強，影響時間為周四（7日）凌晨至周日（10日）；第二波寒流較弱，或可能是強烈大陸冷氣團，影響時程為周一至周二。

天氣即時預報第一波寒流各地低溫，馬祖下探4度，北部下探6度或以下，中部、宜蘭、金門、台南低溫7°~9度，高屏、花東、澎湖則是10度。

由於這次寒流是「先濕後乾」，即刻至周五上半天水氣最多，北東部陰雨；中南部陰霾，且也可能有飄雨。周五下半天後，乾空氣抵達，水氣「愈晚愈少」。

周末假日受到乾空氣影響，除了「花東、迎風面」仍有少量飄雨，其餘多數地區將轉為「多雲到晴」。其中，中、北部山區，最容易下雪的時間為周四晚～周五早。

▲未來將迎來「連續6天以上」的嚴寒，這一波寒流比起跨年那一波，要久很多很多。（圖／記者屠惠剛攝）

天氣即時預報表示，緊接著「第二波寒流」將接力，在下周一（11日）開始影響，中間小回暖的空檔，僅有周日（10日）白天，相當短暫。

天氣即時預報特別提醒，未來將迎來「連續6天以上」的嚴寒，這一波寒流比起跨年那一波，要久很多很多，請大家務必做好萬全的禦寒措施。

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