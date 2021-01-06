　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國內4起英國變種病毒「含1起重症」　英籍老翁使用呼吸器治療中

記者洪巧藍／台北報導

國內已累積4例英國變種病毒！中央流行疫情指揮中心今（6）日公布最新病毒株比對結果，從英國入境的案793與799都確認感染變種病毒，其中案799為英籍7旬老翁，來台探親於檢疫期間出現症狀，確診時顯示病毒量高，屬於重症個案，目前在使用呼吸器。

▲▼英國專案採檢報告。（圖／指揮中心提供）

▲英國專案採檢報告。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼1月6日指揮中心記者會,陳時中,陳宗彥,周志浩,莊人祥,張上淳,王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

嚴防英國變種病毒，指揮中心持續針對確診且病毒量高者進行病毒定序比對，指揮官陳時中今日公布最新結果，總計比對31株，分別來自英國、美國、法國、德國、波蘭、印尼、中國，其中有4株感染變異病毒，都是英國移入。其他包含非變異株18株，病毒量少無法定序3株，等待定序中6株。

也就是說，繼倫敦飛台北班機發燒的10多歲少年（案792）與赴英留學20多歲本國男（案791）之後，國內再增2例英國變種病毒，陳時中表示，新增分別是案793以及案799。

指揮中心資料顯示，案793是與10多歲少年（案792）同一班機入境台灣，英國籍30多歲男性，無症狀檢驗遭到確診，Ct值34.5，病毒量較低。

另案799為英國籍70多歲男性，去年12月18日來台探親，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住所居家檢疫；個案12月26日起有乾咳及活動後呼吸喘情形，29日因全身倦怠及喉嚨痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢遭確診，Ct值僅有19，剛發病、病毒量高的個案。由於個案發病前2日至住院隔離前均在居家檢疫，且未與在台親友接觸，故尚無須匡列接觸者。

值得注意的是，指揮中心專家小組召集人張上淳今日報告國內新冠病例分析，英國境外移入從11月至今共有13例確診，其中僅1例重症，有使用呼吸器，不過情況相當穩定。該名重症個案正是案799英籍老翁。

【你可能也想看】
►英國變種病毒增為4例！倫敦飛台北班機再1人確診
►防疫旅館爆滿！指揮中心釋出千間「集中檢疫所」　每日費用2000元
►電子圍籬2.0「侵犯隱私」引眾怒　陳時中：個資28天後就銷毀
►增2例境外移入為菲律賓移工與印尼漁工「無症狀檢疫期滿後確診」

►案799英籍翁來台探親確診　指揮中心今證實「帶變種病毒」
►張上淳：新冠境外移入8成都是輕症　本土個案「嚴重度相對高」
►解隔離天數下降關鍵、Ct值多少測不出陽性？張上淳一次說明白
►1/15起居檢「一人一戶」　陳時中警告「很容易抓」：違規最高罰100萬

ET快訊
120個軟糖「誰吃比較多」　一道數學題引眾怒：有人說謊
看A片「瞬間猝死螞蟻咬下體」　英籍男詭死原因出爐
自主健康管理偷跑去看五月天演唱會　7人共被罰33萬
空姐遭11男性侵亡「女星兒子爆是嫌犯」！他目睹曝屍體死狀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「想讓女兒喝口熱牛奶...」一家4口擠平房　遇寒冬送暖笑開了！

陳時中曝新冠疫苗採購進度！未公布廠牌的500萬劑「這2天簽約」

多維TW／維繫台美關係　需要「豬隊友」？

台中防疫旅館僅用54.8%　盧秀燕：優先給台中人、多餘再給外縣市

4例英國變種病毒襲台　華航、長榮再取消2月台北往返倫敦所有航班

120個軟糖「誰吃比較多」　一道數學題引眾怒！網炸鍋：有人說謊

紅毛城變「腹黑潮男」！淡水古蹟擬人化　台灣漫畫家蚩尤超神轉譯

終於不用手寫地址！全台320家郵局1/11起設EZPost　2步驟就寄件

跨年之亂！7自主管理者闖五月天演唱會　增社區感染風險共罰33萬

毛豬平均批發價維持每公斤70元　養豬協會揭上揚原因：天氣冷

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

丫頭哽咽告白...問老公「可以比我晚死嗎？」　想起兩人分手的日子「好像有東西不見」

姚元浩《全明星》慶功宴哽咽哭了　李玖哲拒絕跟他組CP：No我有老婆

中一中學生拒讓座！阿伯怒炸嗆「敗類」扭打一團…他口罩都被扯落

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

「想讓女兒喝口熱牛奶...」一家4口擠平房　遇寒冬送暖笑開了！

陳時中曝新冠疫苗採購進度！未公布廠牌的500萬劑「這2天簽約」

多維TW／維繫台美關係　需要「豬隊友」？

台中防疫旅館僅用54.8%　盧秀燕：優先給台中人、多餘再給外縣市

4例英國變種病毒襲台　華航、長榮再取消2月台北往返倫敦所有航班

120個軟糖「誰吃比較多」　一道數學題引眾怒！網炸鍋：有人說謊

紅毛城變「腹黑潮男」！淡水古蹟擬人化　台灣漫畫家蚩尤超神轉譯

終於不用手寫地址！全台320家郵局1/11起設EZPost　2步驟就寄件

跨年之亂！7自主管理者闖五月天演唱會　增社區感染風險共罰33萬

毛豬平均批發價維持每公斤70元　養豬協會揭上揚原因：天氣冷

「想讓女兒喝口熱牛奶...」一家4口擠平房　遇寒冬送暖笑開了！

起士＋炸蛋贈送時間曝！松江南京文青風咖哩店　滋味香濃超涮嘴

兄弟春訓開訓宣布新隊長　菜鳥日新秀化身為劍士

疫情升溫股市也狂熱！謝金河：美股正邁向史詩級泡沫水準

中華Veryca「穩健掛牌16367輛」　持續稱霸商車市場22年！

1月限定！點8號蒸籠點心「加1元多1籠」　哞哞牛乳包新上市

《Minecraft Earth》受疫情影響將停止營運　1月5日推出最終更新

獨／雲林「三寶號」救護車搶眼　取名來自這對善心夫妻

多維TW／于品海：現實恐讓美國對台「無能為力」

李李仁：錯了就是認！　「表現最大誠意」再致電向挨罵教練道歉

她跨年索吻！轉頭秒傻眼...男友跟媽媽深情嘴對嘴還伸舌頭

生活熱門新聞

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

雪寒流凍台！3波變天探5°C時程表

「500-302-75=123」小三數學題被圈錯！正解曝

士林夜市遊客剩2成　商圈：水果攤貢獻最大

高雄學生奔250m追校車！　1駕駛、2騎士接力幫忙終上車

高雄地瓜球攤遭負評　老闆回嗆「去吃1塊的」

下波寒流越報越強「直逼霸王級」

外送員接到千元單：又來！內行親曝不爽內幕

富王鴨肉二度認錯「對象卻是正妹」！

寒流凍7天探5°C！北北基宜大雨　全台一周低溫出爐

獅+虎「強迫混種」生畸型彪！台南蛇王爭議多

寒流明暴襲！21縣市低溫特報來了

T妹拍片「教穿哺乳衣」　被檢舉吸毒全下架

逛全聯見「驚喜海鮮」！畫面曝光婆媽全跪了

更多熱門

相關新聞

9秒驚悚片曝！女騎士自摔遭捲車底重傷送醫

9秒驚悚片曝！女騎士自摔遭捲車底重傷送醫

新北市板橋區6日下午1時許發生一起嚴重車禍！一名70多歲婦人騎車行經三民路二段與正隆路巷口時不慎發生自摔，對向轎車閃避不及，婦人當場被捲入車底，頭部重創且失去呼吸心跳，所幸經送醫後恢復生命跡象，而事發當時的監視器畫面也隨之曝光。

英籍翁來台探親確診　指揮中心證實「帶變種病毒」

英籍翁來台探親確診　指揮中心證實「帶變種病毒」

英國變種病毒增為4例！

英國變種病毒增為4例！

獨／馬桶產子「直播女神」回應了　4字曝心情秒改口

獨／馬桶產子「直播女神」回應了　4字曝心情秒改口

港大動作拘捕　陸委會：成東方煉獄

港大動作拘捕　陸委會：成東方煉獄

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

李李仁凌晨PO文再道歉！

53歲美魔女牙醫悔婚小29歲男友：他謊報年紀

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

集體硬上空姐「涉案11男」長相曝光！

郭品超演葉問反被批「一直耍帥」

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

移工撿到iPhone！失主現身讓他對台灣人超失望

「億萬小開」邱鋒澤爆同居采子！

雪寒流凍台！3波變天探5°C時程表

更多

最夯影音

更多
鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會
朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面