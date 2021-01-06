國內4起英國變種病毒「含1起重症」　英籍老翁使用呼吸器治療中

記者洪巧藍／台北報導

國內已累積4例英國變種病毒！中央流行疫情指揮中心今（6）日公布最新病毒株比對結果，從英國入境的案793與799都確認感染變種病毒，其中案799為英籍7旬老翁，來台探親於檢疫期間出現症狀，確診時顯示病毒量高，屬於重症個案，目前在使用呼吸器。

▲英國專案採檢報告。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

嚴防英國變種病毒，指揮中心持續針對確診且病毒量高者進行病毒定序比對，指揮官陳時中今日公布最新結果，總計比對31株，分別來自英國、美國、法國、德國、波蘭、印尼、中國，其中有4株感染變異病毒，都是英國移入。其他包含非變異株18株，病毒量少無法定序3株，等待定序中6株。

也就是說，繼倫敦飛台北班機發燒的10多歲少年（案792）與赴英留學20多歲本國男（案791）之後，國內再增2例英國變種病毒，陳時中表示，新增分別是案793以及案799。

指揮中心資料顯示，案793是與10多歲少年（案792）同一班機入境台灣，英國籍30多歲男性，無症狀檢驗遭到確診，Ct值34.5，病毒量較低。

另案799為英國籍70多歲男性，去年12月18日來台探親，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住所居家檢疫；個案12月26日起有乾咳及活動後呼吸喘情形，29日因全身倦怠及喉嚨痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢遭確診，Ct值僅有19，剛發病、病毒量高的個案。由於個案發病前2日至住院隔離前均在居家檢疫，且未與在台親友接觸，故尚無須匡列接觸者。

值得注意的是，指揮中心專家小組召集人張上淳今日報告國內新冠病例分析，英國境外移入從11月至今共有13例確診，其中僅1例重症，有使用呼吸器，不過情況相當穩定。該名重症個案正是案799英籍老翁。

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