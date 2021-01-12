桃園5°C急凍…2天內「4人如廁猝死」！醫解析：突然用力很危險

記者游瓊華、沈繼昌、莊智勝／桃園報導

自跨年起三波寒流接力襲台，全台低溫急凍，各地猝死案例頻傳，自8日起至今，光是桃園市就已傳出18起疑似低溫而導致OHCA（無呼吸心跳）猝死案例，其中有4例是上廁所上到一半突然倒地失去意識送醫，這4例中最年輕的為73歲，最年長的為88歲。

桃園市消防局統計，受到寒流極低溫影響，桃園短短5天內就傳出18起OHCA案例，年齡分布介於50歲至95歲間，其中10日、11日短短2天內更傳出4起長者如廁突然失去心跳案例，這4例分別為81歲男性、88歲男性、73歲女性、86歲女性，家人發現異常後急忙撥打電話求助，並緊急將傷患送往醫院搶救，但最終仍宣告不治，詳細死因為何仍待釐清。

根據中央氣象局資料，桃園市10日至12日最低溫僅有攝氏5度，且今受到寒流影響，氣溫仍屬「非常寒冷」，平均溫度介於7度至12度。呼籲民眾即便是在室內也務必注意保暖，家中長者若出現身體不適，也應立即就醫，以免發生遺憾。

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▲亞大醫院週邊血管科主任張育晟醫師。（圖／記者游瓊華翻攝）

對此，亞大醫院週邊血管科主任張育晟醫師表示，因氣溫急遽變化，民眾突然用力如打噴嚏、咳嗽等，或是姿勢突然改變，都會造成瞬間心血管壓力上升，身體會出現反射急遽變化，如交感、副交感神經的一些改變，這時就有可能造成頭暈、昏倒、心跳加速或變慢、血壓上升或下降等情形，身體健康的年輕人可能沒有什麼症狀或後遺症，但對老年人、或是心血管疾病的患者來說，是很大的負擔，因此建議如若民眾身體出現狀況，還是立即到心臟科找專業醫師做進一步的檢查評估。

另一方面，氣象局指出，預計這波寒流影響將持續到周三（13日）清晨，屆時寒流威力將逐漸減弱，全台氣溫也會回升，周四至周六可望迎來暖暖冬陽，但周日至下周一將又會有另波冷空氣報到，雖然威力不比前三波，但預估接近寒流等級機率高，民眾仍須注意保暖。

▼寒流來襲全台急凍，光是桃園5天內已傳出18起猝死案例。（示意圖／記者陳以昇攝）