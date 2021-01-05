公車「行動支付」5路線試營運上路　基本里程免費還有20%回饋

▲全台5條公車路線即日起開放「行動支付」。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

公路總局規劃從今（5）日開始推動公車先導QR code行動支付，初期先挑選不同特性的5條路線進行試營運，包括台北基隆國道客運（2088、1800）、墾丁快線公路客運（9189）及谷關梨山等觀光市區路線公車（865、866）等，並導入悠遊付、LINE PAY MONEY及ICASH PAY等3家行動支付業者，讓民眾可以使用手機的行動支付來搭乘客運公車路線。

交通部長林佳龍致詞時表示，前年交通部成立了「交通科技產業會報」的平台，推動10+2的產業服務小組，其中「智慧公共運輸服務產業小組」優先工作之一便是推動新一代的智慧行動支付。

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林佳龍說，這次將行動支付應用在汽車客運票證服務上，是一個智慧交通發展重要里程碑，最主要是讓汽車客運業者、票證行動支付跟相關驗票機產業業者可以一起參與，提供乘客最快速便捷的服務。

林佳龍表示，這次先採半年試營運，包含5條路線、3家支付業者都有提供票價優惠，未來交通部也會補助包含汽車客運業者裝設新的驗票機，預計2025年之前，把1萬5000輛客運驗票機換新，全新機最多可補助2萬元，舊換新則補助5000元。屆時，民眾只要有QRcode，一機在手全國通用，未來累積龐大交易資料透過大數據運算，將可提供乘客更好的服務。

▲全台5條公車路線開放「行動支付」，搭車掃QRcode享票價優惠，還可獲20%車資回饋。（圖／公路總局提供）

這次公車行動支付試營運作業將至6月底止，公路總局為了鼓勵民眾使用行動支付，在試營運的5條路線都有提供相關優惠。其中，在公路客運部分為基本里程免費（2088和1800單程優惠25元；9189優惠31元）；市區客運則為半價優惠（865、866依里程半價優惠）。

大都會客運2088路線票價32-63元，優惠折25元；國光客運1800路線，票價31-56元，優惠折25元；豐原客運865、866路線，票價20-119元，優惠票價半價；墾丁快線9189路線，票價31-401元，優惠31元。

另外，這次投入的行動支付業者包括悠遊付、LINE PAY MONEY及ICASH PAY等，在試營運期間也加碼提供支付車資20%的點數回饋優惠。

▲公路總局將會規劃補助措施，逐步推動所有公車路線汰換驗票機導入行動支付。（圖／公路總局提供）

公路總局局長許鉦漳指出，在5條路線先導試營運後，若相關使用狀況穩定正常，公路總局會規劃補助措施，逐步推動所有公車路線汰換驗票機導入行動支付。

實施初期有3家行動支付業者導入，公路總局未來也會持續協調及鼓勵其它行動支付業者加入，以提供民眾多元、便利之乘車付費方式。

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