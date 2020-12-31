不開車山海玩透透！元旦期間搭台灣好行　46條線享半價優惠

▲公路總局為鼓勵連假出遊搭乘大眾運輸，元旦連假期間刷電子票證搭乘46條台灣好行路線享均半價優惠。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為使遊客方便來花蓮旅遊，積極推動大眾運輸，搭乘台灣好行310太魯閣線及304洄瀾東海岸線預約制郵輪式公車，不論是欣賞鬼斧神工的太魯閣峽谷，或是暢遊廣闊湛藍的東部海岸，不用自己開車，又能節能減碳，山海都好行！

花蓮縣政府觀光處代理處長張志翔表示，元旦連假期間搭乘310太魯閣線享多重好康優惠，交通部公路總局為鼓勵民眾連假出遊搭乘大眾運輸，元旦連假期間刷電子票證搭乘46條台灣好行路線享半價優惠；於1月1日至15日期間搭乘310太魯閣線，優惠買1送1，民眾只要投現或刷電子票證乘車，將獲得1張免費乘車券，於1月15日前可免費搭乘310不限區間1次；另外1月8日還有通車體驗活動，現場將發出150份統聯客運獨家限量款紀念套組等你來拿！

除了太魯閣山間景色，也可以搭乘304洄瀾東海岸線郵輪式公車(預約制)欣賞東部海岸景點，從花蓮火車站前旅服中心發車，沿途停靠豐濱鄉最夯的打卡景點，如親不知子海上古道、新社梯田、石梯坪等，不必自己開車，一口氣飽覽8個東海岸景點，適合全家大小出遊旅行。

旅客可以利用火車或北花線國道客運轉乘太魯閣線及洄瀾東海岸線，另有販售1日/2日券，乘車當日無限次數上下車，相關路線資訊請至以下網址查詢。

統聯客運（太魯閣線）: https://www.ubus.com.tw/UrbanBus/HualienBus/180

華聯客運（東海岸線）: http://www.hopelandbus.com.tw/