「反向公車亭」設計超怪！民眾等車傻眼　實際用途讓人驚呆

▲台中有許多反向公車亭，座椅設計朝內。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

公車站牌讓人十分熟悉，一般都是面對馬路的方向。不過，台中市出現好幾座「反向公車亭」，座位竟然是朝著人行道的方向，讓候車民眾看傻眼，而市府也揭露實際用途。

一般人對公車亭的認知，大多是面對馬路的方向，這樣看到公車來，才能及時招手、上車。不過，根據《東森新聞》報導，台中市的反向公車亭愈來愈多，面對的方向是人行道，背對著馬路，讓候車民眾摸不著頭腦，這樣在裡面等候時，沒辦法看見車道上的來車，要如何攔下公車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼反向公車亭如何候車、攔車，都讓民眾摸不著頭腦。（圖／《東森新聞》）



也有候車民眾抱怨，原先看見公車時，能夠立刻招手、上車，現在坐在裡面，要不斷回頭看，且就算車子來了，也沒辦法立刻攔下，因為前面還有面玻璃，要繞過才能舉手。

至於公車亭為何如此設計，公車司機也不知道為什麼，只說「不懂這個設計」。對此，則有民眾回應，其實有些公車亭會有螢幕，上面顯示每班公車的到站時間，可以不必一直回頭張望。

反向公車亭讓人傻眼，以為是施工上有什麼疏忽，台中市府則說，這並非設計失誤，也沒有裝反，而是這樣蓋的話，可以節省空間，若有行人通過候車站，可以不必刻意繞開公車亭，候車空間也變得比較大，往後民眾會慢慢習慣。

►suisai淨透酵素粉36顆＋潔顏凍990元

▼反向公車亭。（圖／《東森新聞》）