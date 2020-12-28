　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「反向公車亭」設計超怪！民眾等車傻眼　實際用途讓人驚呆

▲▼反向公車亭。（圖／《東森新聞》）

▲台中有許多反向公車亭，座椅設計朝內。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

公車站牌讓人十分熟悉，一般都是面對馬路的方向。不過，台中市出現好幾座「反向公車亭」，座位竟然是朝著人行道的方向，讓候車民眾看傻眼，而市府也揭露實際用途。

一般人對公車亭的認知，大多是面對馬路的方向，這樣看到公車來，才能及時招手、上車。不過，根據《東森新聞》報導，台中市的反向公車亭愈來愈多，面對的方向是人行道，背對著馬路，讓候車民眾摸不著頭腦，這樣在裡面等候時，沒辦法看見車道上的來車，要如何攔下公車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼反向公車亭如何候車、攔車，都讓民眾摸不著頭腦。（圖／《東森新聞》）

▲▼反向公車亭。（圖／《東森新聞》）

也有候車民眾抱怨，原先看見公車時，能夠立刻招手、上車，現在坐在裡面，要不斷回頭看，且就算車子來了，也沒辦法立刻攔下，因為前面還有面玻璃，要繞過才能舉手。

至於公車亭為何如此設計，公車司機也不知道為什麼，只說「不懂這個設計」。對此，則有民眾回應，其實有些公車亭會有螢幕，上面顯示每班公車的到站時間，可以不必一直回頭張望。

反向公車亭讓人傻眼，以為是施工上有什麼疏忽，台中市府則說，這並非設計失誤，也沒有裝反，而是這樣蓋的話，可以節省空間，若有行人通過候車站，可以不必刻意繞開公車亭，候車空間也變得比較大，往後民眾會慢慢習慣。 

►suisai淨透酵素粉36顆＋潔顏凍990元

▼反向公車亭。（圖／《東森新聞》）

▲▼反向公車亭。（圖／《東森新聞》）

 
ET快訊
考試暴肥！高三妹「53535減肥」半年鏟15KG　醫揭成功一
分析2021年運勢！　他曝「這3領域」有危機：大官會下台
搭捷運聽音樂！學生妹吐槽「竟沒用AirPods」　內行一看笑
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

西門町又現「金髮小鮮肉」！坐地求乾媽御姐：陪我玩到想睡為止

「反向公車亭」設計超怪！民眾等車傻眼　實際用途讓人驚呆

寒流襲陽明山！擎天崗水牛動員護命評估　陽管處：暫緩移運安置

不再強制二採陰！新冠出院標準擬放寬　二採Ct值>34就能解隔離

英返台「發燒少年」體內病毒量最高　指揮中心：搭機日就是發病日

最強寒流倒計時！公路總局：合歡山公路等4路段恐結冰

婚宴錄影師狂喝酒水、佔賓客座嗑桌菜！新郎氣炸掏3千趕人　公司回應

台中跨年雙主場！水湳大里入口設體溫感測門＋掃描身分證＋禁食

好市多「神物」又上架！她掃光88盒...網曝真相：超無恥

搭捷運聽音樂！學生妹吐槽「竟沒用AirPods」　內行笑：沒見過世面

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

吳宗憲7PUPU「聖誕節全家排擠」　遇低潮：盡父親責任最後一天...

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

奴才狂盧店長柴喊「謝謝光臨」！ 牠敷衍汪4聲...親友仍嗨翻：厲害

27日涼爽舒適北東有短暫降雨　寒流周三報到「跨年凍至10度↓」

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

西門町又現「金髮小鮮肉」！坐地求乾媽御姐：陪我玩到想睡為止

「反向公車亭」設計超怪！民眾等車傻眼　實際用途讓人驚呆

寒流襲陽明山！擎天崗水牛動員護命評估　陽管處：暫緩移運安置

不再強制二採陰！新冠出院標準擬放寬　二採Ct值>34就能解隔離

英返台「發燒少年」體內病毒量最高　指揮中心：搭機日就是發病日

最強寒流倒計時！公路總局：合歡山公路等4路段恐結冰

婚宴錄影師狂喝酒水、佔賓客座嗑桌菜！新郎氣炸掏3千趕人　公司回應

台中跨年雙主場！水湳大里入口設體溫感測門＋掃描身分證＋禁食

好市多「神物」又上架！她掃光88盒...網曝真相：超無恥

搭捷運聽音樂！學生妹吐槽「竟沒用AirPods」　內行笑：沒見過世面

歲末年終道感恩　藍前主委楊敏盛尊重兒子出任民眾黨主委

PORTER攜手中衛推出超美「變形蟲口罩」　一組3種顏色夠戴一整個月

台南水庫也淪陷！「巨無霸酷斯拉」現蹤…獵人一抓嚇壞

《拆彈專家2》劉德華「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網嘆：真敬業

小孩生病先別慌！醫揭3方法判斷…呼吸出現「小狗叫」：恐病重

圓寶見老闆狂扭「放我下去！」　滾成「花生芝麻麻糬」

男子選平安夜跳河…一聲悶響撞上冰層　左腿直接骨折摔斷

《湯瑪士小火車》50歲聲優逝！死因不公開…網淚認：是伯特和哈力

印尼鎖國了！元旦起禁外國旅客入境　為期2週至1月14日

小米11發表會：售價17500元起、標準版不附充電器

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

生活熱門新聞

疫情升級　101首度取消跨年派對

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

國光客運副董王應傑39歲愛子猝逝

信用卡掉縫隙！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

差別待遇？「英國發燒39度能上飛機」陳時中回應了

英機返台5人有症狀　女名醫一句話網推爆

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

英返台3確診　10多歲男CT值15.7「很快就有結果」

英返台採檢今出爐！新冠再增5境外移入

宜蘭小路驚見「湘西趕屍」　千人嚇壞

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

討嘸高鐵博愛座怒罵「不知羞恥」 14萬人喊告

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

更多熱門

相關新聞

台灣大道太塞　台中市8條公車路線明年改駛專用道

台灣大道太塞　台中市8條公車路線明年改駛專用道

台中市主要交通幹道台灣大道每到上下班時間就塞爆，台中市交通局宣布，將自明年1月15日起調整48、73、77、151、152、323、324、325路等8條公車路線，於台灣大道民權路到工業區一路段改行駛公車專用道，讓交通更順暢。

老人酸：年輕人裝忙不讓位　他脫帽秒打臉

老人酸：年輕人裝忙不讓位　他脫帽秒打臉

義肢老翁錯過最後一班公車　金山警助返家

義肢老翁錯過最後一班公車　金山警助返家

北市公車撞飛員警　女駕駛辯沒闖紅燈遭打臉

北市公車撞飛員警　女駕駛辯沒闖紅燈遭打臉

北市公車與警用機車擦撞！警倒地臉掛血痕

北市公車與警用機車擦撞！警倒地臉掛血痕

關鍵字：

公車亭反向公車亭公車

讀者迴響

熱門新聞

學霸挖好股　50萬入市滾存2000萬

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

疫情升級　101首度取消跨年派對

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

黑男東區配對　是百萬超兇女神！

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

陳建州深夜連續道歉4次！

小嫻夜市擺攤「金剛也加入了」！民眾到恆春捧場

鍾明軒點名「統領誠品店員不專業」！

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

國光客運副董王應傑39歲愛子猝逝

更多

最夯影音

更多
少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍
魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面