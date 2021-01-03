22歲維修技師測試賓士…碰撞左轉公車打滑「釀1死2傷」！下場曝光

▲▼台北市大同區庫倫街、承德路三段2017年間發生一起死亡車禍，撞擊力道讓賓士輪胎都噴飛。（圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／台北報導

台北市大同區庫倫街、承德路三段路口2017年間發生一起死亡車禍！一名林姓公車駕駛左轉時未注意，與當時正在承德三段路口直行、替客戶測試賓士的超速余姓維修技師發生碰撞，賓士車當場打滑撞上人行道上的3名行人，其中1人更因傷勢過重不治，2名駕駛均被依過失致死罪送辦。日前法院判決出爐！

判決指出，林姓公車司機2017年10月27日下午4時14分許沿著大同區庫倫街行駛，準備左轉進入承德路三段時，竟沒有禮讓直行車、注意車前情況便左轉，撞上開著賓士超速直行的余男。賓士當場失控打滑，撞上在交叉路口人行道的行人湯女、張男及陳男，其中湯女傷勢最為嚴重，送醫搶救後仍不幸於當日傍晚6時許宣告不治。事後林男、余男均被依過失致死罪移送法辦。

林男在法院審理時對案情坦承不諱，22歲余男則辯稱，「當時我擔任汽車維修員，駕駛客戶維修完的車輛上路試車，行經案發路口時，我有放慢車速，開在速限50公里以內，也有看到林男駕駛的公車要左轉，但車頭經過公車後，公車卻突然左轉撞擊我的左前車門，在信賴轉彎車應讓直行車先行的情況下，根本無法注意此等緊急狀況，我應該沒有過失。」

士林地方法院審理過後，認為林男疏未注意以時速34公里的速度左轉，與余男當場撞上；而余男在偵查時自承車速50至60公里（該路段速限50公里），審理中也供稱，為測試排檔跳檔順不順，過程中需要加速、減速，認為他應該對自己的時速非常清楚，不採信他的說詞。法院指出，2人犯罪事證明確，遂依過失致死罪分別判處林男、余男7月、8月有期徒刑。

案經上訴二審，高等法院審酌2人已與被害者家屬達成和解，也已賠償家屬，撤銷原判決，改各判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，均緩刑2年，全案仍可上訴。