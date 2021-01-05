廈門開放「台灣人接種疫苗」　台青：有意願「但會先觀望」

▲大陸新冠疫苗上市前，就已展開小規模施打。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國產新冠疫苗上周宣布上市，廈門台商協會4日開始通知會員可登記施打，接種對象為18至59歲的台灣民眾，比照大陸民眾完全免費。據了解，目前在廈門工作的台青大多有意願接種疫苗，但還是會先觀望一下初期的施打情況，若成效不錯，就會預約。

一名在廈門工作多年的台青表示，收到通知之後，大家的討論非常熱烈，也有人打電話過去詢問，甚至直接登記了，但目前似乎還在意願調查的階段，登記之後何時接種還沒有確切時間表，有待後續安排。

該名台青指出，目前大部分的人都有意願接種，但還是會先觀望一下，若初期施打的成效不錯，沒有太多人出現後遺症，就會預約。

該名台青也強調，畢竟廈門現在的疫情控制得還不錯，並無傳出本地感染，施打上比較沒有急迫性，「但如果換成是在歐美，確診數字用飆的，可能就會想越快打越好。」

據了解，在廈門台協發出通知之前，廈門就已經有一些台籍醫護人員接種疫苗了，相關單位將台灣民眾施打的範圍進一步放寬，令許多台商都感到訝異。

不過，對於大陸提供台灣民眾疫苗接種，陸委會副主委邱垂正先前表示，疫苗從研發到接種，都屬於高度醫衛專業事務，「提醒台灣民眾注意大陸疫苗風險，審慎考量現階段施打的必要性；請陸方不要將台灣人民視為疫苗試驗的試驗品。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮則回應，大陸疫苗研發生產過程中，始終把安全性、有效性放在第一位，「疫苗接種完全在自願申請、知情同意的前提下進行，台胞對是否接種疫苗有選擇權。」