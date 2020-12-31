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美驚傳員工私自銷毀疫苗！500人接種計畫被推遲　醫療中心怒解僱

▲▼莫德納執行長班塞爾承諾，明年第2季可望供南韓2000萬人份新冠疫苗。（圖／路透社）

▲美國的奧羅拉醫療中心驚傳有員工私自銷毀超過500劑疫苗。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國威斯康辛州一家醫療機構最近被爆料，有員工故意銷毀了超過500劑莫德納新冠疫苗，而被解雇。據悉，這500劑疫苗是為了該醫療中心的醫護而準備的。儘管這名員工銷毀疫苗的動機不明，但美國聯邦調查局（FBI）和美國食品藥品監督管理局（FDA）已就此事展開調查。

綜合《華盛頓郵報》和福斯新聞報導，這所名叫奧羅拉的醫療中心（Aurora Medical Center）在30日發布聲明指出，該中心有一位員工承認，他在26日故意從冰庫中取出了57瓶（約500劑）莫德納新冠疫苗，並進行銷毀。

該公司在經過初步審查後，將事故歸因於「意外的人為錯誤」，並表示，這名員工的行為將導致500多人無法立即接種疫苗，讓他們感到非常失望，「他的行為已經嚴重地違反了我們的核心價值觀，因此我們決定，不繼續聘僱該員工」

奧羅拉醫療中心並沒有透露涉案員工銷毀疫苗的動機為何，不過他們指出，當地政府已知曉此事，FBI和FDA也已就此事展開調查。據悉，這批被銷毀的疫苗是為奧羅拉醫療中心的醫護人員而準備的。

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