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廈門搶先開放「台灣人施打疫苗」 台協：比照大陸民眾完全免費

▲▼中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

▲北京新冠疫苗接種已超70000人。（圖／CFP）

記者魏有德／北京報導

大陸新冠疫苗自1日起開始施打，首波針對「九大類」高風險族群，北京已有超70000人次接種完成，至於在陸台灣人是否施打疫苗，已演變成兩岸官方攻防。對此，廈門市台協開出「第一槍」，發文通告在廈的台商台胞可自願登記接種新冠，只要是18至59歲台灣民眾持台胞證即可預約，雖然需接種2劑，但比照大陸民眾完全免費。

▲▼中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

▲廈門市台協發出通知，可登記施打新冠疫苗，比照大陸民眾完全免費。（圖／CFP）

廈門不少台商4日開始接到此通知，《ETtoday新聞雲》向官方求證，該知情人士證實，目前的確已有台灣民眾預約施打新冠疫苗，「不過，由於南方並沒有產生疫情，疫苗的數量也還不夠，因此，疫苗的配給不像是北方這麼多，每日能施打的民眾不會太多，還得排隊預約，現在都還沒有預約上。」

大陸國家衛健委先前曾就新冠疫苗施打人群做出說明，將先以「部分重點人群」為主，如從事進口冷鏈、口岸檢疫、船舶引航、航空空勤、生鮮市場、公共交通、醫療疾控等感染風險比較高的工作人員，以及前往中高風險國家或者地區去工作或者學習的人員。

《ETtoday新聞雲》掌握，在廈門台協疫苗通告釋出前，當地的台籍醫生、醫護人員等都已經有人施打，相關單位將台灣民眾施打的範圍進一步放寬，確實讓不少台商訝異。

▲▼中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

▲台籍民眾在大陸施打疫苗與否，成為兩岸政治角力話題。（圖／CFP）

然而，疫苗施打與否如今也已演變成兩岸政治風暴，陸委會副主委邱垂正先前表示，疫苗從研發到接種，都屬於高度醫衛專業事務，「提醒台灣民眾注意大陸疫苗風險，審慎考量現階段施打的必要性；請陸方不要將台灣人民視為疫苗試驗的試驗品。」

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮則回應，大陸疫苗研發生產過程中，始終把安全性、有效性放在第一位，除抨擊陸委會蓄意抹黑大陸疫苗外，也強調，「疫苗接種完全在自願申請、知情同意的前提下進行，台胞對是否接種疫苗有選擇權。」
 

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