雲端最前線／新冠疫情全球續燒！鎖國成防疫萬靈丹？

新聞節目中心／綜合報導

全球新冠肺炎疫情持續延燒，英國在變種病毒肆虐下，第三度採取封城；根據《朝日新聞》消息指出，日本政府正在研擬，考慮暫停開放包含臺灣、南韓、越南等11個國家地區的商務旅客簽證，加上先前就喊停的外籍人士入境，讓日本形同鎖國。台灣自元旦起，也禁止轉機、非本國籍入境，為期一個月，鎖國真是擋下疫情的關鍵？《雲端最前線》5日邀請立法委員陳玉珍、立法委員邱志偉以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲日本暫停外籍人士入境。（圖／路透）

指揮中心日前使用「電子圍籬2.0」，抓到不少自主健康管理者違規跑去參加五月天演場會，卻遭監委質疑這套系統恐遊走在人權和侵犯隱私邊緣；衛福部長陳時中則強調，資料依規定28天就得全部銷毀。但此舉仍遭質疑是否監控全民手機，在防疫與人權之間，應該如何取捨？

含萊克多巴胺美豬1月1日正式開放進口，對此，蘇貞昌強調，如果有含萊劑的豬肉叩關來台，就算在標準值以下，「我們也是會萊豬追追追，讓牠沿路標示跟著走」。中央宣告嚴格把關，是否能順利消除民眾的疑慮？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。