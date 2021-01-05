香港「檢疫手環」漂洋700km！　浪拍打上花蓮七星潭岸邊

▲香港檢疫手環漂上花蓮七星潭海岸。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

新冠肺炎疫情持續延燒，香港當地衛生單位針對需隔離民眾發放「檢疫手環」追蹤，但有淨灘志工3日在花蓮七星潭發現香港的「檢疫手環」竟漂了700公里、被海浪沖上花蓮岸邊。曾是黑潮海洋文教基金會解說員的香港人王樂怡也在其創辦的臉書粉專「海印 Ocean Stamps」發文，希望香港政府能夠正視醫療廢棄物處理問題。

黑潮志工黃土人3日前往花蓮七星潭淨灘，不料卻在岸際發現一條手環，上方大大寫著「居家抗疫」字樣，還印有QR Code，隨即將其拍下，經王樂怡確認後，證實該手環就是香港當地衛生單位針對需隔離的民眾所發放的「防疫手環」，難以想像這樣一個小小的手環竟會漂洋過海、跨越了逾700公里，從香港被被海浪帶到了花蓮的岸邊。

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「海印 Ocean Stamps」發文指出，「當你看到這一個手帶時，它已經經歷了兩到三個星期的海上漂流，來到了台灣花蓮的七星潭，沒有人知道手帶的主人在哪，只知道這是香港政府給予隔離人士的一個手帶，更沒有人了解為什麼手帶會來到七星潭的海邊。」

「海印 Ocean Stamps」同時也在粉專上標記香港媒體，請求監督香港各部門是如何處理醫療廢棄物；而根據香港環保署回覆港媒，截至2020年12月底，當局共發放了41萬個電子手環做為檢疫之用，當中大部分的電子手環並不會回收，僅提醒民眾棄置於有蓋之垃圾桶。