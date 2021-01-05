英國變種病毒入侵美國！　紐約州傳「本土病例」宣告淪陷

▲紐約時報廣場。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社記者尹俊傑紐約4日專電
美國深陷2019冠狀病毒疾病危機，紐約州長古莫今天公布，州內首次發現傳染力更強的英國變種病毒，在疫苗施打速度緩慢、住院患者持續增加時帶來更多壞消息。
美國科羅拉多、加州出現最初在英國發現的變種病毒B.1.1.7後，紐約州政府公布，紐約上州薩拉托加郡（Saratoga）一名年約60歲的男子確診感染英國變種病毒。患者逐漸康復，近期沒有旅遊史，意味已出現社區傳染。
NEW: The Wadsworth Lab has confirmed New York State’s first case of the U.K. variant (B.1.1.7) of the virus that causes COVID.— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) January 4, 2021
An individual from Saratoga County, New York, tested positive for the strain. The individual had no known travel history.
紐約州對新變種病毒株進行逾5000次檢測，至今僅發現一例。但古莫（Andrew Cuomo）警告，變種病毒如造成住院人數增加、疫區被迫實行封鎖措施，局勢可能改觀。
紐約去年春季淪為疫情重災區，自此以強硬手段防疫，加上民眾普遍配合戴口罩，紐約成為全美感染率最低的州之一。但美國近期新增確診、死亡人數屢創新高，紐約疫情也明顯回溫。
根據最新官方數據，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）3日在紐約州奪走170條人命；8251名病患住院，創去年5月上旬以來新高。
近一個月前，古莫要求州內醫院擴增容量25%，並說預測如顯示住院病患3週內將達容量90%，紐約州將分區重啟封鎖措施。最新資料顯示，以7天移動平均值為準，紐約州醫院床位已使用71%。
古莫強調，唯有數據顯示醫院將不堪負荷，他才會下令重啟去年春季疫情嚴重時的封鎖措施。
紐約抗疫另一挑戰是居民超過1900萬人，疫苗接種工程浩大，開始施打3週來速度比預期緩慢。以人口逾800萬的紐約市為例，至今約11萬人接種首劑疫苗，占已收到疫苗總數1/4左右。
紐約市長白思豪（Bill de Blasio）敦促古莫鬆綁規定，讓一線醫護人員、養老院居民與員工以外更多必要工作者接種疫苗。古莫則質疑疫苗接種緩慢是地方問題，揚言對施打緩慢的醫院開罰最高10萬美元（約新台幣281萬元），並將疫苗分給其他醫院。
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