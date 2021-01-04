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小7提6件「超商友善環境行為」　零錢捐首度合作「荒野保護協會」

▲▼7-ELEVEN「加減新生活計劃」提出在便利商店就能做的友善環境作為，同時公益零錢捐計畫也首度攜手「荒野保護協會」合作，所募款項將用於環境教育及棲地守護。（圖／統一超商）

▲7-ELEVEN公益零錢捐計畫首度合作「荒野保護協會」，所募款項將用於環境教育及棲地守護。（圖／統一超商）

記者林育綾／台北報導

為提倡環境保護，7-ELEVEN今（4）日提出「加減新生活計劃」，舉出6件在便利商店就能做的友善環境作為，包含自帶環保杯、購物袋、善盡垃圾分類等；同時公益零錢捐計畫也首度攜手「荒野保護協會」合作，所募款項將用於環境教育及棲地守護。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，2021年起聚焦「綠色生活」、「高齡友善」兩大重點，元月起首度與荒野保護協會攜手合作，展開目標募款4600萬元的「集眾力 護棲地」公益零錢捐計畫，所募款項將用於環境教育及棲地守護。

荒野保護協會表示，此次與7-ELEVEN合作，期望能協同眾人之力一同支持「生態城市」、「永續山林」、「公民電廠」等三大環境計畫，從城市和公園的環保教育、動植物棲地保育行動，到再生能源的運用，藉由便利商店通路影響力，將善款存入大自然裡，讓世世代代能共享環境的美好。

▲▼7-ELEVEN「加減新生活計劃」提出在便利商店就能做的友善環境作為，同時公益零錢捐計畫也首度攜手「荒野保護協會」合作，所募款項將用於環境教育及棲地守護。（圖／統一超商）

▲7-ELEVEN「加減新生活計劃」提出在便利商店就能做的友善環境作為。（圖／統一超商）

此外業者也提出「加減新生活計劃」，舉出6件在便利商店就能做的友善環境作為，藉由微小的行動讓地球減少負擔，包含自帶環保杯、使用購物袋、善盡垃圾分類回收、公益捐款支持環保團體等，並邀請消費者掃描募款箱文宣的QR Code，至「把愛找回來」粉絲專頁活動頁面，自由發想提出1件屬於自己的「加減新生活計劃」，透過社群分享讓環保永續地球的生活態度落實到生活中。

據統計，2020年「7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台」包含多元捐款、捐點、代收公益募款等，與全民共同募得超過近10億元善款與物資，將資源匯流至所需公益團體。而2021年度ibon公益募款第一波也將陸續上線26家公益團體，依據聯合國八項SDGs指標，劃分為貧窮飢餓、健康關懷、閱讀教育、就業經濟、生態環保等5大面向，並期望年度可募得1.5億元目標。

▲▼7-ELEVEN「加減新生活計劃」提出在便利商店就能做的友善環境作為，同時公益零錢捐計畫也首度攜手「荒野保護協會」合作，所募款項將用於環境教育及棲地守護。（圖／統一超商）

▲「7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台」包含多元捐款、捐點、代收公益募款等。（圖／統一超商）

業者也積極展開一系列綠色變革，包括全面不主動提供塑膠吸管、現調飲品改用就口杯，有料茶飲提供生物可分解及紙吸管等減塑措施，另「i珍食」提高食物使用量、並以自有品牌包材減量從供應鏈進行改革，2021年則與「荒野保護協會」及不同社福團體共同推展環境相關計畫。

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