出櫃是同志集體有感經驗！臺虎面試「打臉」惹議　同團點出2關鍵

▲同婚通過，但同志「出櫃」仍充滿考驗，尤其在職場面臨更大挑戰。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

曾向爸爸大膽出櫃的輔大好社前社長詹庭琪在臉書發文「假友善，真歧視？！一場令人難堪的面試經驗」，透露到臺虎精釀面試，卻被品牌總監認為「出櫃不算冒險」打臉，引發熱議。而同志團體認為，無法確認真實的反應及對話，但面試官可能對同志的生命經驗不夠理解，幾乎對所有同志來說，「出櫃」是獨特且深刻的經驗，也是集體有感話題；加上面試官忽略自己是有權勢的一方，因此「輕忽的態度」確實會傷害到同志，但「這是一個彼此再互相提醒、反思的好機會」。

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▲詹庭琪透露到臺虎精釀面試，認為被品牌總監歧視。（圖／翻攝臉書）

詹庭琪24日發文指出，上週他到臺虎精釀面試，擔任面試官的品牌總監問他「人生有沒有勇敢冒險的事情？」詹庭琪答道：「我在不清楚爸爸對同志的態度的情況下，就選擇跟他出櫃。」沒想到品牌總監卻說「這也算喔？」詹庭琪聽到後解釋「我覺得我人生每次出櫃都是一種冒險，賭著失去和一個人的關係。」品牌總監聽完就笑著說「算了，這題對你太難，當我沒有問。」

詹庭琪認為，品牌總監的態度就像對他甩了一巴掌，就像對他的生命經歷全然否定。他失望表示，「臺虎精釀一向積極經營尊重多元形象，還參與同志遊行，結果對待潛在員工卻是如此態度。」隨後也引發網友洗版臺虎精釀臉書，臺虎精釀也發出聲明道歉。

▲臺虎精釀發聲明稿道歉。（圖／翻攝Facebook／臺虎精釀 Taihu Brewing）



▲臺虎精釀過去一向積極經營尊重多元形象，還參與同志遊行。（圖／翻攝Facebook／臺虎精釀 Taihu Brewing）

「台灣伴侶權益推動聯盟」秘書長簡至潔對此表示，其實很多時候，一般人以為對同志已經相當友善，但是對於同志的生命經驗不夠理解情況下，就很可能不小心發生「微歧視」的情況。她認為，「要出於了解才會真正尊重，否則那樣的尊重可能會流於表面」。

她舉例「微歧視」也包含在許多族群，例如普遍人認為原住民愛喝酒，所以遇到不喝酒的原住民會反過來「虧」他；又或是刻板印象說Gay都很有藝術細胞，結果遇到不擅長藝術的同志，反過來被說「Gay不是都很有藝術天份嗎！」就會讓該名同志有不舒服的感受。這些「微歧視」其實經常發生在人們將「刻板印象」加諸於他人時。

簡至潔解釋，「出櫃」幾乎對於每個同志來說，都是很關鍵、很深刻的生命經驗，是同志們「集體有感」的話題，有些人甚至講到會眼眶泛紅。雖然無法得知那位面試官的真實反應，無法確定是否真的歧視，但很可能面試官忽略了自己的權勢地位，也不夠理解同志的生命經驗，產生了「輕忽」的態度，這樣確實可能會傷害到當事人。

她提醒，「有權力的一方應當要特別小心，在不夠理解他人的生命經驗時，不要以輕忽的態度來對待」。她說，很明顯此個案在訴說自己的深刻經驗時，「並沒有被對方給接住」，而是被輕忽了，才會造成這樣的局面。

▲有部分非同志族群以為環境已經很友善，不了解「為何還有同志不敢出櫃？」也不夠理解出櫃對同志來說的困難和重要性。（示意圖／記者林敬旻攝）

而「彩虹平權大平台」呂欣潔表示，依據自己過去和臺虎精釀接觸的經驗，這間公司確實對同志很友善，但大平台過去在舉辦一些工作坊時，也發生過有「非同志」的志工認為自己已經對同志很友善了，因此「不能理解為什麼還是有同志不敢出櫃」，也不知道這件事對同志的困難及重要性。

呂欣潔也說，自己沒辦法得知臺虎面試的現場情況，所以無法判定，但很可能臺虎精釀長期處在友善同志的氛圍，若對方本身不是同志，很可能會忽略也很難理解，對於同志來說，從小到大都在面臨整個結構性的壓力；而「出櫃」對每個同志來說，真的都是非常獨特的經驗和話題。

她表示，這是一個很好的機會，讓更多企業進一步去思考職場上友善性別的議題，彼此能夠互相提醒，進一步回過頭去檢視，也能再針對公司內部做友善性別的培訓等等，從裡到外打造友善性別職場，「畢竟職場確實是從面試就開始了，在這裡可能就會傳達出公司的立場」；而彩虹平權大平台也持續針對「出櫃」議題舉辦論壇，都歡迎各界了解。

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