用愛跨年！留言為社福團體打氣　抽頂新和德特別版共好包

▲民眾上活動官網關注社福團體困境並留言打氣，就有機會抽到價值600元以上的特別版公益共好包。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

社福團體今年募款陷17年最嚴重困境，各界助力下明年服務經費缺口仍大。頂新和德文教基金會秉持創辦人魏應充的公益共好理念，發起新一波聲援行動，即起到下月20日，民眾上活動官網關注社福團體困境並留言打氣，就有機會抽到價值600元以上的特別版公益共好包。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，社福團體今年面臨嚴重募款困境，5月中開始關注這項議題的魏應充創辦人，除陸續捐出逾5千萬元給40多個社福團體，也要求基金會持續關懷社福團體需求。

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基金會為此在9月中發起「捐款滿額送公益共好包」聲援行動、呼籲民眾直接捐款給40多個社福團體，經球星張泰山等數十名KOL響應、數萬網友關注，總計在首波活動透過官網登錄捐款資訊的民眾共捐出112萬餘元。

這項專案協助的社福團體共40多個，服務範圍涵蓋老人、婦女、兒童、迷途青少年、身障者等，服務地點從都市到偏鄉。

以成立16年的花蓮縣老人暨家庭關懷協會為例，除服務貧困家庭，也全年無休提供獨老送餐、經濟扶助等整合服務，協會資源發展組長林香君說，今年小額捐款銳減8成，實務上也觀察到一些打零工維生的貧困家庭生計疫情影響，憂心明年社福團體的服務經費缺口將更大。

白永恩神父社會福利基金會執行長宗景宜也說，基金會服務台東、高雄、宜蘭、台北及台南等地的孤貧長者、發展遲緩兒童或極重度身障者，服務對象有增加趨勢，但小額捐款卻銳減2成以上，她憂心，疫情影響下，社福捐款萎縮恐成常態，如情況未改善，可能有越來越多的社福團體撐不下去。

為呼籲民眾持續關注社福團體困境，頂新和德文教基金會發起新一波公益共好行動，即起到下月20日，民眾到活動官網關注社福團體困境並留言打氣（http://user73850.psee.io/388d25），就有機會抽中特別版共好包，裡面將有價值600元的社福團體產品、基金會創辦人魏應充墨跡所印製的四字春聯，以及本活動的限量特製共好包。