1個半月累積收到2千公斤食物！「共享櫥櫃」民眾送暖比去年增3倍

▲電動車隊「瘋愛玩Crazy Ai-1（北區）」號召以車隊跑點送暖，捐贈「共享櫥櫃」物資。（圖／基督教芥菜種會提供）

記者林育綾／台北報導

基督教芥菜種會打造「社區共享櫥櫃」，全台53個據點在1個半月累計收到超過2千公斤的食物，且不同於去年結合企業為捐贈主力，今年來自民眾的捐贈數量，是去年的3倍。同時芥菜種會指出，COVID-19大流行期間，讓社交孤立及孤獨感增加，推動「微笑愛鄰舍」行動，呼籲鄰居彼此主動打招呼、多準備一個口罩給忘記帶的路人等，不因戴上口罩而阻礙溝通。

基督教芥菜種會表示，4年前開始推動社區食物銀行，以「食物不浪費，打造無飢餓社區網絡」的理念，目前在全台有393個據點；而今年首屆「鄰舍節」延伸了分享食物助人的概念，首次打造「社區共享櫥櫃」進入社區。

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如今全台53個「共享櫥櫃」，在1個半月累計收到超過2千公斤的食物，且不同於去年結合企業為捐贈主力，今年來自民眾的捐贈數量，是去年的3倍，代表有更多的在地力量興起，願意就近幫助社區裡需要的人。

例如以車會友的電動車隊「瘋愛玩Crazy Ai-1（北區）」、重機車隊「CCBC基督徒騎士團」團員號召車隊跑點送暖，捐贈民生物資，並於沿途宣傳鄰舍節活動。「瘋愛玩Crazy Ai-1（北區）」車隊共有近50人、38台車參與；基督徒騎士團表示，看到台灣社會底層弱勢者的需要有被看顧，覺得很感動，因此跨越北北基三縣市75公里送暖，支持共享櫥櫃的助人行動。

▲位在嘉義的早餐店，陪伴在地長者DIY健康早餐。（圖／基督教芥菜種會提供）

另外芥菜種會針對長期接受資助的認養家庭分析發現，在4480份有效的服務資料樣本中，無工作（包含疾病、入獄、退休）約870人，佔19.4%；工作或收入不穩定（零工、臨時工、季節性工作、小型手工業、家庭代工、農業）約1895人．約42.3%；工作類型雖穩定，但屬於易受疫情影響的族群（例如司機、服務業、小型商家、特種行業）約522人，佔11.7%；家中的主要照顧者失業、收入不穩定、或是容易受到疫情等災害影響的狀況約3,287人次，佔73.4%。

除此之外，根據世界醫學權威雜誌《The Lancet》的公眾調查，以及英國醫學科學院和精神衛生研究慈善機構MQ研究，COVID-19大流行期間「社交孤立及孤獨感增加」，民眾獲得心理健康服務的難度提高，對弱勢群體的衝擊更大。研究指出，面對弱勢族群的需要，社區支持是立即行動的最佳方法。

「鄰舍節」在法文中的原意為「樓房的節慶」，是一個讓鄰居見面打招呼、互相認識、歡慶的節日，其起源於1990年的法國，當時有一位獨居老婦人在家中過世，卻足足兩個月後才被鄰居發現，這件事情深深震撼當地，於是開始舉辦活動，希望能打破都市中的冷漠與孤單，共同建立起社區中的情感互助網絡。

▲「恰恰」彭政閔手繪棒球帽的微笑口罩，響應「微笑愛鄰行動」。（圖／基督教芥菜種會提供）

芥菜種會執行長吳小萍認為，政府有責任促成社區互助的環境，創造友善空間，但社區工作不該只是政府的事，而是人人都可以參與。芥菜種會透過芥助網的助人網絡，串聯愛心店家與合作教會成立近9,000間社區共好點，參與社區關懷，並藉由每年舉辦鄰舍節活動倡導社區「自助互助、共享共好」的理念。

而2020第2屆芥助網鄰舍節，除了實體活動外，另設計有「愛鄰測驗」、「愛鄰餐桌」遊戲供民眾線上響應。今年共串聯168個合作單位，在全台17個縣市舉辦包括社區在地體驗、巷弄愛鄰及社區店家活動共150場次，超過4000人次參與。棒球名人「恰恰」彭政閔、藝人李玉璽、陳昊森、動力火車，以及新北市政府副市長陳純敬、田知學醫師等名人也同聲響應

芥菜種會提到，經歷到疫情的挑戰，人們應更加體認到，沒有人能夠獨自生活，每一個人都是社區的一份子，強調人與人之間，可以透過不同的方式保有連結，防疫期間更需要被大力倡導，藉由鄰舍節愛鄰宣言，鼓勵人人都可以在鄰里之間採取行動，例如主動與鄰居打招呼，多一點互動；接納社區弱勢鄰舍，分享食物或捐款，給予及時援助；出門時，預備一個口罩給臨時沒有口罩的路人；積極參與社區活動，凝聚社區共識，共創美好社區。

▲基督教芥菜種會推動「鄰舍節」。（圖／基督教芥菜種會提供）

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