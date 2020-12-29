Global Mall響應冠德集團公益送暖　實現育幼院童聖誕願望

圖、文／環球購物中心提供

環球購物中心Global Mall響應冠德企業集團舉辦之聖誕傳愛活動，與冠德建設、根基營造共近50名同仁一起過個不一樣的聖誕節，戴上聖誕帽至「義光育幼院-世美家園」擔任志工，同時攜手與豐得國際實業、雙翼食品合作，以新鮮健康食材結合營養師之專業，為院生打造專屬的一年期營養餐點計畫，讓院生食得安心與健康。

已連續兩年發起的「義光育幼院-世美家園」公益活動，繼去年夏季以打掃環境，避免蚊蟲滋生，今年則期望能帶給院生美好的佳節回憶，事先請院生寫下心願禮物。許多院生的心願清單，不是最新玩具或是3C家電，而是日常中看似一般的物品，像是奶茶、牛肉乾或是保溫瓶，當院生從聖誕老公公手裡接過禮物時的雀躍表情，對他們來說，小小心願能在聖誕節獲得實現，就是過節的美好時刻。

冠德企業集團也擴大關懷，與豐得國際實業、雙翼食品合作，透過健康新鮮的食材，搭配營養師的量身規劃，提供院生打造一年期的營養餐點計畫，希望能提升院生的免疫力及健康。義光育幼院主要以收養無依嬰幼兒童及身心障礙者為主，成立至今已照顧4,000多人，提供一個安全無慮、安心安全的生活環境，院方感謝冠德企業集團共同串連其他企業讓院生們度過一個開心的聖誕節，還能擴大關懷重視到他們的健康。