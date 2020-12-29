貝立德耶誕送暖博愛基金會　比利時神父代表受贈

圖、文／博愛基金會提供

耶誕節是一個充滿感恩與祝福的節日，熱心公益的dentsuX貝立德，今年舉辦了一場以義賣方式進行、別出心裁的交換聖誕禮物活動，並將員工禮物義賣所得，全數捐給天主教博愛基金會的兒童教育關懷站，讓員工們的愛心，成就一份獻給弱勢家庭孩童的溫馨聖誕祝福。

捐贈活動特別選在萬華小德蘭聖母朝聖地(小德蘭堂)舉行，因為由侯德發神父主持的博愛基金會萬華兒童教育關懷站也位於此地。高齡83歲的侯神父來自比利時安特衛普，從27歲到台灣後，已在台灣服務奉獻超過半世紀。56年來侯神父曾服務於板橋聖母聖心堂和光仁中學等單位，照顧陪伴失智長者、監獄更生人、少年觀護所院生、失親孩童，還有眾多青年學子，國台語皆流利的侯神父，總是以親切幽默的話語鼓勵周遭的人。

值此新冠疫情延燒的一年，台灣多數小型公益團體原已艱難的處境更加艱困，也因此，貝立德捐贈活動也希望帶領更多企業關注台灣中小型公益團體。捐贈活動由貝立德邱斯宇副總及數位同仁代表捐贈，侯德發神父、博愛基金會楊景明董事長代表受贈，現場與貝立德執行長盧炳勳從公司連線直播，讓全體員工一同參與。侯神父除致詞感謝貝立德的慷慨捐贈，也殷殷述說關懷站孩童的處境與需求，老神父無時不念茲在茲台灣弱勢孩童的幸福。

欲瞭解更多天主教博愛基金會關懷弱勢孩童公益慈善工作，請見http://www.tcmf.org.tw