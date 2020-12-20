東森做公益送愛不間斷　王令麟站第一線傳遞正能量

▲善循環持續擴大！王令麟行善腳步不停歇 東森做公益20年未間斷。(採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷、謝盛帆)

▲東森集團投入公益行善不間斷，不論是幫助更生人、力挺醫護及小農或送愛到部落，總裁王令麟均站上第一線全力支持。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

法務部與更生保護會偕東森慈善基金會於東森購物進行「銅聲若響 愛與重生」特別節目進行公益勸募，推薦6件總值近70萬元由北監銅雕班學員親手創作的銅雕作品，於12月18日(五)在東森購物CH47頻道開賣。身兼東森慈善基金會暨東森購物董事長，同時也是更生人三重身分的王令麟，十分了解受刑人在獄中面臨的處境，以及更生人重新站起來需要很大勇氣，因此提供東森通路不計利潤協助行銷，在出監的更生路上扶他們一把，也讓社會美好，把正能量傳遞下去。

北監銅雕班作品到東森購物台進行公益勸募，除了讓民眾有機會看見更生人浴火重生的藝術成果，更重要的是提升他們的自信。王令麟表示，「銅雕讓更生人得以培養第二專長，透過巧手將過往的滄桑與對人生的體悟注入銅雕作品中，期望民眾能多多踴躍訂購，一起在歲末做公益，不僅幫助安置機構、受害人與弱勢團體，還能給予更生人的照顧與關愛，社會共同發揮一己之力，就能使整體社會和諧向善。」

▲法務部與更生保護會偕東森慈善基金會，首度到東森購物公益勸募「北監銅雕班」的銅雕作品，左2起為東森慈善基金會暨東森購物董事長王令麟、法務部保護司司長黃玉垣、法務部長蔡清祥、高檢署檢察長暨更保會董事長邢泰釗、台北地檢署檢察長周章欽、更生保護協會主委林炳耀。（圖／記者徐文彬攝）

王令麟也提到，推動銅雕作品公益義賣勸募的起心動念，來自於自己也曾是受刑人，在裡面看到受刑人一個月的收入才1、200元，而最起碼的衣服或盥洗用具一個月都要2千多元，區區幾百元實在不足以生活所需，甚至成為家人的負擔，有不少服刑完後反而變成社會邊緣人，被家裡遺棄、拋棄，所以才想到如何能夠增加他們的收入改善生活，同時有積蓄，出獄後有一點本錢做個小生意，才不會再變成累犯，回到社會後能做有益的事。

事實上，王令麟率領東森集團幫助更生人的行動不間斷，不僅發揮媒體企業經營者的想法與資源，曾向北監建議開設新媒體訓練班教受刑人一技之長，也幫忙各監所義賣受刑人生產的產品，協助台北監獄砂畫班更生人把巨幅創作「玉山砂畫」掛上高雄圓山大廳，此次則是發揮東森通路銷售的優勢，把銅雕作品賣出去，收入扣除必要支出後，將專款專用，來幫助協助戒毒者的安置機構、犯罪被害人、弱勢團體，

本著「取之社會、回饋社會」精神，東森集團持續堅持公益行善的企業社會責任，王令麟總是站上第一線親力親為，並強調「別人做生意，東森做公益」，東森慈善基金會從1999年投入公益20年來從未間斷，以「送愛到部落」及「愛的早餐」照顧多達3萬人次以上偏鄉學童，當年的孩子現在也加入回饋行列幫助別人；也贊助獎學金改變許多孩子的人生，造就世界網球冠軍詹詠然、詹皓晴、旅日女棋王謝依旻等人；近年更擴大服務對象，關懷銀髮族健康，以及身心障礙者的就業及長照需求，同時發起捐長照車、捐血等以實際行動，為社會奉獻一己之力。

▲東森慈善基金會送愛到花蓮瑞穗紅葉國小，東森爸爸王令麟與身著太魯閣傳統服飾的孩子們開心合照。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森送愛到宜蘭南澳弘道老人之家。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森集團總裁王令麟(右3)不捨一線醫護人員防疫的辛勞，提供價值3,000萬元東森自然美醫美級保養品，希望呵護他們疲憊的肌膚，由中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋(左3)代表接受捐贈。（圖／記者徐文彬攝）

此外，今年疫情期間，王令麟親率旗下東森自然美，精選通路最暢銷的醫美級保養品「瑞昇深層保濕舒敏精華乳」，提供總計1萬瓶、價值3,000萬元，給予前線辛勞的醫護人員呵護肌膚，用行動力挺防疫人員；率先推出《東森農場》力挺在地小農特別企劃，各地縣市長紛紛現身力挺自家農漁產，幫忙拚內銷度過疫情難關，每檔一開賣就掀起訂購熱潮，提升原本低靡的產地銷售價格，也把利潤直接回饋給小農，而目前已與中央及地方等11位首長攜手合作，展示出不分藍綠、跨黨派合作為農民發聲的成果。東森集團視公益為使命，送愛不停歇，這一路以來，王令麟特別感謝會員們的愛心力挺支持，才能一直做好事，幫助更多人。

►王令麟未忘初心！東森推北監銅雕公益打頭陣 將設更生人銷售平台

►力挺更生人獄後重生！王令麟曾為媒體訓練班、玉山砂畫推手

►更生人企業家王令麟再帶集團創高峰頻獲大獎 新零售電商最會幫股東賺錢

►助更生人一把！法務部與東森購物舉辦銅雕公益勸募 所得善款專款專用

►法務部攜手東森為更生人銅雕作品公益勸募 王令麟：同為更生人，盼大眾給予支持

►【北監銅雕班】一監所一特色 北監銅雕班助收容人找出路

►【北監銅雕班】銅雕製作大不易 雙手鎚打磨心性