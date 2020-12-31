荒野不荒！2萬志工發揮影響力　荒野保護協會獲堉璘台灣奉獻獎

圖、文／林堉璘宏泰教育文化公益基金會提供

荒野不荒，因為有情，因為奉獻！堉璘台灣奉獻獎公布第四屆台灣奉獻獎得主為從對土地的愛出發，透過2萬志工推動全台環境保護意識的荒野保護協會，並頒發三千萬獎金。主辦單位表示，荒野保護協會以每位志工看似微小平凡卻偉大的日常行動，跨世代影響全台男女老少一起愛護環境，充分展現人人都可無私奉獻的渲染力，以及深遠流長的影響力。

「荒野保護協會走過25年，從開創初期，到現今約2萬志工的自願投入，牽動跨世代，甚至全台人民對台灣土地的愛，寫下近乎奇蹟的動人篇章。」公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金會執行長林鴻南指出，林堉璘宏泰公益信託自2015年成立至今，包括堉璘台灣奉獻獎的獎金，實際捐助金額已經達9億6千6百萬元，已承諾捐助金額達12億6千6百萬元，認為企業做慈善應跳脫單次捐助，畢竟公益不應在比較投入的金額多寡，而是要看有無真正幫助解決台灣的社會問題。

此次獲獎的荒野保護協會在全台有11個分會，關注74個棲地，相當於超過1,500個大安森林公園，進行棲地改善及物種調查與保育，復育150公頃以上的土地，紀錄到40種保育物種。荒野強調濕地是大地腎臟，除了滯洪、涵養水源，更是許多動植物的重要棲地，也是氣候變遷的穩定因子，荒野長期投入大量志工及資源守護濕地中生存的珍貴物種，如食蟲植物長葉茅膏菜、四斑細蟌、台北樹蛙等。

除了棲地與物種守護，荒野保護協會志工群在2008至2020年帶動超過1,600場次、14,000多人次淨灘，清出317噸垃圾，重現美麗海岸線，還將海岸線劃分爲121個觀測站，建立蒐集海廢數據，完成全台海岸垃圾分布圖，2018年更發動451人次的志工，以2年一圈的進度記錄台灣1,200多公里海岸線，目前已環台2圈，且志工自發接力持續下去。未來繼續朝向專業化、社區化與國際化邁進，為我們及下一代締造美好的自然環境。