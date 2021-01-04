違停定罰！花蓮市中山路科技執法　7處自動偵測4月1日起執行

▲自動偵測系統能自動判斷車輛是否處於違停狀況後，自動錄影、拍照來舉發違規。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮為減少惡意違規停車行為，增進道路順暢與安全性，將自今年4月1日於市區6條路段共設置7個點，執行違規停車自動偵測科技執法。花蓮縣警察局表示，該執法設備係經由智慧車牌辨識比對加上動態偵測軟體，自動判斷車輛是否處於違停狀況後，自動錄影、拍照來舉發違規。

目前全台設置違規停車自動偵測科技執法設備之縣市有台北市、台南市、嘉義市、苗栗縣、屏東縣及花蓮縣。花蓮縣大部分選擇設置在花蓮市區中山路段，係因該處為交通熱點，且經常發生違規停車造成道路壅塞及交通事故，為避免駕駛貪圖方便任意違規（併排）停車，危害用路人行車安全，故於該路段裝設違規停車自動偵測科技執法設備。

花蓮縣警局表示，自動偵測系統並非單由系統認定舉發，每一件違規影像尚須經過警員人工檢視違規態樣審慎判斷後，始依違規構成要件依法掣單，以免發生誤判狀況。

縣警局指出，系統取締係針對惡意違規（臨時）停車（即路口範圍、設有禁止停車或臨時停車標線處所、併排停車、黃網線範圍、行人穿越道標線範圍、停車時間、位置、方式、車種不依規定）舉發，取締範圍如下：

1.中山路（節約街至福建街全區段）。

2.中山路（中山路412巷至民心街北側車道）。

3.中山路（中山路525巷至國興五街南側車道）。

4.中華路（中山路至大禹街全區段）。

5.公園路（中山路至復興街全區段）。

6.中正路（新港街至復興街全區段）。

考量避免影響商家及用路人權益，縣警局將於元旦連續假期結束後儘速邀集路權單位會勘研議規劃卸貨區，並加長宣導期程，違規停車自動偵測科技執法設備正式執法時間訂於今年4月1日，請各位用路人遵守交通規則，共同維護交通秩序。

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