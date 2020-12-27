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不准在這裡違停！　台南婦肉身擋車不讓離去　曾挨告強制罪沒在怕

▲網友PO文提醒，台南市中西區文賢路與臨安路口，有1名婦人會把車輛以肉身擋下來，不讓人家開走，警方表示該婦人是檢舉「違規停車」，並以肉身擋車等警察來開單，呼籲遇此情況請報警處理。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

▲網友PO文提醒，台南市中西區文賢路與臨安路口，有1名婦人會把車輛以肉身擋下來，不讓人家開走，警方表示該婦人是檢舉「違規停車」，並以肉身擋車等警察來開單，呼籲遇此情況請報警處理。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

記者林悅／台南報導

臉書社群有網友PO文提醒，台南市中西區文賢路與臨安路口，有1名婦人會把車輛以肉身擋下來，不讓人家開走，可憐的司機不知道又要被耽誤多少寶貴時間了，網友提醒民眾注意，台南市警二分局海安派出所長何家慶說，該婦人是檢舉「違規停車」，並以肉身擋車等警察來開單，呼籲遇此情況請報警處理。

▲網友PO文提醒，台南市中西區文賢路與臨安路口，有1名婦人會把車輛以肉身擋下來，不讓人家開走，警方表示該婦人是檢舉「違規停車」，並以肉身擋車等警察來開單，呼籲遇此情況請報警處理。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

該網友PO文在臉書《台南爆料公社》指出：「台南市文賢路跟臨安路口，怪怪阿桑每天都會把車擋下來，不讓人家開，可憐的司機，不知道又要被耽誤多少寶貴時間了」。提醒網友注意。

PO文一出也引起網友熱議，紛紛揣測老婦人動機，網友們指出：「強制罪可以報警抓走」、 「想詐領保險金？」、「好危險喔」、「呼叫阿蘭來教化他一下」、「因為老奶奶不理性啊」、「早上出門遇到，不讓人停車在那，連臨停都不行」、「他是那個會趕人不讓人停車的那個阿嬤嗎？」、「沒錯，就是她」、「真的很垃圾，霸佔路邊一個小區域，我只是停在那邊送個飲料就要走了，我不理他，他直接把我的車牽走...」、「司機真的很無奈」、「這老太婆是不是有病啊！叫警察來處理啊~」、「她常常蹲在壓縮機那個角落」、「這個阿婆在這邊出了名」…。

▲網友PO文提醒，台南市中西區文賢路與臨安路口，有1名婦人會把車輛以肉身擋下來，不讓人家開走，警方表示該婦人是檢舉「違規停車」，並以肉身擋車等警察來開單，呼籲遇此情況請報警處理。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

台南市警二分局海安派出所長何家慶路巡羅發現，馬上留言指出：「您好，我是第二分局海安派出所所長，有關該路段遭到「怪怪阿桑」檔住車輛通行案件，本所會派員到場加強巡邏，亦請如有遭到該女士攔停情形發生，煩請通知警方到場處理，若如果您有相關寶貴意見或問題，歡迎電洽海安派出所」。

▲網友PO文提醒，台南市中西區文賢路與臨安路口，有1名婦人會把車輛以肉身擋下來，不讓人家開走，警方表示該婦人是檢舉「違規停車」，並以肉身擋車等警察來開單，呼籲遇此情況請報警處理。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）

據了解，該名婦人經常出現在中西區文賢路與臨安路口附近一塊道路小角落，她不是住在該處附近的人，但不知為何常在該處蹲點，有時會做一些資源回收，但只要有人在該處違規停車，她就會報警檢舉要求取締，惟在警察尚未到場開單前，婦人會以肉身擋住對方車輛不讓其駛離，直到警方到場開單告發為止。

台南市警二分局指出，該名婦人曾報警檢舉過3次違規停車，都是同一地點，也是以「肉身擋車」方式，不讓對方離去，其中有1次被車主提告強制罪，但她不以為意。警方指出檢舉違規停車，警方會馬上派員查處，如車主要離去，不要以肉身擋車以免發生危險或涉及強制罪，因違規停車是違反道路交通管理處罰條例，可開單告發或拖吊，但這都是罰錢，但強制罪是刑法，兩者是不同的，且輕重有別，民眾可以拍照、錄影等方式向警方檢舉，不要輕易涉險或因此吃上官司。

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