女騎士車禍頭部重創...家屬求真相　三重懶警竟掰：監視器沒電線

▲女子不名原因車禍頭部重創，三重警竟掰「監視器沒裝電線」，家屬氣炸。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名女子騎機車上班途中，行經重新橋往三重方向時，不名原因發生車禍，造成頭部嚴重受創，住進加護病房，家屬透過臉書社團找尋行車紀錄器，並要求警方調閱監視器釐清，承辦警員竟回說「監視器沒裝電線」，事後分局坦承確有裝設「車牌辨識」的監視器，「同仁回應草率，本分局已進行調查，並檢討疏失及行政懲處」。

10日上午8時許，29歲陳姓女子騎乘機車要上班，在行經新莊往三重方向的重新橋，才剛上橋便發生嚴重車禍，導致頭部遭重創，送往台北馬偕醫院後，傷重住進加護病房，現在已返家休養；事發當時家屬為了釐清事故原因，在臉書社團貼文，請求路過的汽機車提供行車紀錄器，並要求警方調閱橋上監視器，以釐清事故發生原因。

▼家屬拍攝重新橋有多隻監視器 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

承辦的三重警分局林姓警員回覆家屬，指稱現場沒有監視器，後來又改口「監視器沒裝電線」，家屬直指警方辦案便宜行事，完全無法接受；最後家屬只好自行蒐證，比對出3個可能與陳女發生擦撞的可疑車牌提供給警方。

三重警分局表示，重新橋上確實有裝設監視器，但是用於「車牌辨識」，拍攝的範圍較小，無法拍到當時事故發生的地方，對於家屬提供的3個車牌，分局也積極通知3位車主到案說明，對於「承辦的同仁回應草率，本分局已進行調查，並檢討疏失及行政懲處」。

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▼家屬氣炸自行蒐證，請網友提供行車記錄器 。（圖／記者陳以昇翻攝）