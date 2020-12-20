身揹「五條通緝」違停謊報身分　一壓指紋查驗連警都傻了

▲徐男違停謊報身分，被警方查出身上揹有5條通緝。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市淡水警方19日接獲民眾通報，指稱在淡水北新路巷內有小客車違停擋住民眾機車出入，警方趕抵現場，等到小轎車駕駛回來移車時上前盤查，起先他謊報身分，又說忘記自己的身分證字號，經帶回派出所查驗身分後才發現他原來是「五條通」，身揹五件通緝在案，訊後將他解送歸案。

據了解，徐姓嫌犯（25歲）遭到士林、新北、桃園等地檢署，以及台北、士林等地院發布通緝，分別為4條毒品、1條槍砲罪嫌，其中3件為執字，如果入獄至少得面臨7年9個月以上的徒刑。

徐姓男子19日晚間10時許去淡水北新路找朋友，將車輛違停在路邊就離去，卻阻礙到民眾機車出入，轄區中正路派出所所長許庭豪巡邏趕抵現場，試圖聯繫徐男回來移車，但他看到警方卻謊報身分，因為照片差太大被員警拆穿後，又改稱忘記身分證字號，直到被帶回派出所壓指紋後，才發現他是「五條通」，全案訊後依照毒品通緝、槍砲通緝解送至士林地檢署歸案。

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