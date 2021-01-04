台塑企業重視循環經濟　推三大主題巡迴展

▲台塑企業為使外界瞭解企業多年深耕循環經濟之成績，以循環經濟執行成果、綠色低碳策略應用及環境資源永續發展等三大主題推出循環經濟巡迴展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑企業在全球石化供應鏈扮演舉足輕重的角色，為使外界瞭解企業多年深耕循環經濟之成績，以循環經濟執行成果、綠色低碳策略應用及環境資源永續發展等三大主題推出循環經濟巡迴展，盼藉此向社會各界強調企業十分重視循環經濟重要性。於台塑企業麥寮園區員工活動中心1月4日至15日止開放外界免費參觀。

台塑企業重視循環經濟的理念，努力在產業發展和環境生態間取得最佳利基點，更深信環境保護與工業發展並重，確保產品安全，及保障員工、廠商與居民安全乃企業社會責任，更是企業競爭力的一部分。於台塑企業麥寮園區員工活動中心佈展三大主題，第一主題「循環經濟執行成果」包含節水、節能、原物料減排及廢棄物再利用等執行成效，以及廢塑膠循環回收。

第二主題為「綠色低碳策略應用」綠色解決方案，包括台塑碳纖、南亞生物可降解聚酯絲、台化環保回收絲、南亞光電、台化原液色絲、鋰鐵電池及儲能櫃、LED照明、台塑染敏電池等各公司綠色產品。第三主題為「環境資源永續發展」，介紹包括太陽能、風力、水力等再生能源發電；廢漁網、寶特瓶、PP棧板等廢塑膠循環回收成果；燃煤替代燃料、燃媒鍋爐改燃氣鍋爐、燃油鍋爐改燃氣鍋爐等低碳能源轉型。

此外，台塑企業視永續發展與綠色循環為己任，並落實企業社會責任，展場亦結合企業產品，包括南亞PP棧板、管材、卡扣地磚、環塑木、台化人工草皮等，符合展覽永續環保主題，並達到綠色產品宣傳推廣目的。

▲台塑企業為使外界瞭解企業多年深耕循環經濟之成績，以循環經濟執行成果、綠色低碳策略應用及環境資源永續發展等三大主題推出循環經濟巡迴展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►滋潤粉嫩、雙唇一抹動人



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►到處搞破壞！橫行雲科大學區2獼猴1「落網」 鄉親：安心一半

►雲林虱目魚寒害損19萬尾 本週2波寒流...農業處疾呼禦寒

►雲林縣政府新任農業處長吳芳銘履新 目標讓雲林農業精彩飛揚

►「王詹樣基金會-獎助學金」1082人受獎 今年起網路可申請、查詢