雲林東勢肉鵝場染H5N5亞型高病原性禽流感　784隻全撲殺銷毀

▲肉鵝染禽流感，主動通報完成撲殺 。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者許展溢／台北報導

防檢局今（4日）表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣東勢鄉1肉鵝場確診為H5N5亞型高病原性禽流感（主動通報）。依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行8週齡784隻肉鵝撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。109年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計58例。

防檢局說明，今日中南部日夜溫差大，北部及東北部地區有局部短暫雨東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；明日東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。近日夜溫差大，易造成家禽高度緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，尤其是適時調節禽舍保溫設備與降低飼養密度，以減輕天氣變化造成禽隻緊迫的不利影響，並且維護禽舍防鳥設施正常運作、加強車輛與運禽箱籠進出禽場或人員進出禽舍之清潔消毒等管控措施，可降低禽流感疫情發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

防檢局指出，臨近日本與韓國高病原性禽流感疫情持續嚴峻（日本34例，撲殺家禽495.3萬隻；南韓42例，撲殺家禽1260萬隻），台灣又位處候鳥遷徙必經路徑，病毒一旦入侵國內產銷環境，易透過多種途徑於禽場間傳播。防檢局呼籲請養禽業者確實依照所在地縣市政府公告之「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實禽場各項生物安全工作，以防範禽流感發生。養禽場倘被動物防疫機關查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新台幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。