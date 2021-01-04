雲林虱目魚寒害損19萬尾　本週2波寒流...農業處疾呼禦寒

▲雲林虱目魚寒流損害大約19萬尾，縣府今早已經發文給中央漁業署及農糧署，告知雲林縣所面臨的損害，大概已經超過2成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府新任農業處長吳芳銘甫上任，上週即關切雲林農漁寒流災情。今早於縣府由縣長張麗善頒發布達令，農業處長吳芳銘表示，本週預計2波寒流，呼籲漁民做好相關加強禦寒措施，並且在寒害過後的病蟲害防治須注意，已減少損失。

雲林縣長張麗善表示，虱目魚大約有19萬尾的損害，目前已有做妥善處理，其他的如台灣鯛、龍膽石斑魚等可能要再過幾天浮出海面才會比較清楚，目前如果針對我們的漁民損失以及農業損失符合天然災害救助標準，今早已經發文給中央漁業署及農糧署，讓他們知道目前雲林縣所面臨的損害，大概已經超過2成。

雲林縣長張麗善說，我們希望儘速符合天然災害救助標準來協助農漁民度過難關，並且無縫接軌，只要中央核撥補助款下來，隨即轉到受災漁民戶頭裡面，讓漁民儘速恢復耕作。

農業處長吳芳銘指出，本週預計會有2波寒流，第一波在週三、週四到達，氣溫約在12至15度左右，雖然溫度看似比前一波還高，但因早晚溫差大所以呼籲漁民還是要做好相關的禦寒工事以減少損失，第二波寒流將在週六入台，預計低溫8度，同樣在沿海禦寒的作業上更要加強做相關戒備，其他需注意是寒害過後的病蟲害需執行防治作業才能減少損失。

▲雲林縣政府農業處長吳芳銘表示，本週預計2波寒流，呼籲漁民做好相關加強禦寒措施，並且在寒害過後的病蟲害防治須注意，以減少損失。（圖／記者蔡佩旻攝）



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