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「最醜皇帝像」首度展出！朱元璋成亮點　故宮：全明星盛大集合

▲▼「權力的形狀—南薫殿帝后像特展」。明太祖坐像（二）。（圖／故宮提供）

▲被封為「史上最醜皇帝像」的「明太祖坐像（二）」首度展出！（圖／故宮提供）

記者林育綾／台北報導

被封為「史上最醜皇帝像」的明太祖（朱元璋）坐像，首度展出！故宮2021年起舉行「權力的形狀—南薫殿帝后像特展」，表示此次25件展品不是「國寶」就是「重要古物」，可謂是「全明星的盛大集合」！其中明太祖坐像曾被故宮小編以「有志（痣）青年」標語放上臉書，引發網友熱烈討論，如今也成為展覽亮點。

▲▼「權力的形狀—南薫殿帝后像特展」精選原本藏於紫禁城南薰殿的帝后像，從夏禹王、唐太宗，一直到宋朝、元朝、明朝的皇帝與皇后。（圖／故宮提供）

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▲唐太宗立像。（圖／故宮提供）

故宮在元旦起推出「權力的形狀—南薰殿帝后像」特展，精選原本藏於紫禁城南薰殿的帝后像，從夏禹王、唐太宗，一直到宋朝、元朝、明朝的皇帝與皇后。25件展品，每一件不是「國寶」，就是「重要古物」，故宮表示，可謂是「全明星的盛大集合」，透過將不同朝代帝后並列，希望突顯不同時代的畫家，如何在畫面上展現帝后的威儀。

故宮也推薦5種觀察角度，「服飾、儀態、奢華、符號、材料」，更大膽地提供相對的分數，以星狀雷達圖呈現，希望也另類地以雷達圖「形狀」，呈現個別帝后像在表現上的特色。

▲▼「權力的形狀—南薫殿帝后像特展」精選原本藏於紫禁城南薰殿的帝后像，從夏禹王、唐太宗，一直到宋朝、元朝、明朝的皇帝與皇后。（圖／故宮提供）

▲宋光宗后坐像。（圖／故宮提供）

「權力的形狀—南薰殿帝后像」特展以「低調奢華」、「別具一格」、「踵事增華」三大主題分別呈現宋、元、明不同帝后肖像風格。南北宋帝后像以從袖口露出的織金內裳，或是供其靠坐踩踏的精緻墊褥，展現低調奢華美學；元代帝后像雖然只剩下半身像，但服制冠冕堅持蒙古族的特色，獨具一格。明代皇帝肖像為本次展覽的重點之一，可由選展的四幅坐像，掌握明代帝王肖像經過數代陳設、擺飾與符號的堆砌，朝向圖像、符號滿溢的踵事增華方向發展。

▲▼「權力的形狀—南薫殿帝后像特展」精選原本藏於紫禁城南薰殿的帝后像，從夏禹王、唐太宗，一直到宋朝、元朝、明朝的皇帝與皇后。（圖／故宮提供）

▲明宣宗坐像。（圖／故宮提供）

▲▼「權力的形狀—南薫殿帝后像特展」精選原本藏於紫禁城南薰殿的帝后像，從夏禹王、唐太宗，一直到宋朝、元朝、明朝的皇帝與皇后。（圖／故宮提供）

▲明孝宗坐像。（圖／故宮提供）

而其中的「明太祖坐像（二）」更成為話題之一，其實明太祖朱元璋不僅身世離奇，就連長相也成為傳奇！因為在文化部指定為國寶的另一幅故宮珍藏「明太祖坐像軸」，可見到畫中的明太祖天庭飽滿、英俊、臉頰光潔，被稱為「正形像」；但更多的是另一類「異形像」臉頰扭曲狹長、尖嘴似豬，臉上更佈滿「72黑痣」，故宮小編還曾加上「有志（痣）青年」標語放上臉書，引發網友討論。

▲▼明太祖坐像。故宮小編還曾加上「有志（痣）青年」標語放上臉書，引發網友討論。（圖／翻攝自Facebook／國立故宮博物院 National Palace Museum）

▲故宮小編還曾在明太祖坐像加上「有志（痣）青年」標語放上臉書，引發網友討論。（圖／翻攝自Facebook／國立故宮博物院 National Palace Museum

▲文化部公告，台北故宮博物院珍藏的此幅「明太祖坐像軸」為指定國寶。可見到畫中的明太祖天庭飽滿、英俊、臉頰光潔，被稱為「正形像」。（圖／故宮書畫典藏資料檢索系統，未在此次特展展出）

同一人的畫像有如此天壤之別，這在歷代帝王的肖像畫當中，可說是相當罕見的案例，也引發許多學者撰文考究、討論。關於明太祖的「異形像」有幾種說法，其一是朱元璋不願讓民間知道自己的長相，為了混淆視聽，刻意讓畫師繪製，甚至會殺掉畫太像的繪師。另也有說法是古人不認為「異形像」相貌是醜，反而認為是帝王獨有的異象，象徵奇異與富貴，有「神化」的意味，72顆痣代表相書中的72煞，而所謂的「豬鼻」，其實是「龍鼻」。

▲故宮珍藏的「明太祖畫像」天壤之別，難以想像是同一人，朱元璋的長相因此成為傳奇。（圖／故宮書畫典藏資料檢索系統）

到底朱元璋的真實相貌為何？至今仍眾說紛紜，不過明代張翰在《松窗夢語》中，提到曾經在南京武英殿瞻仰太祖、成祖的御像，看到「太祖之容，眉秀目炬，鼻直唇長，面如滿月，須不盈尺，與民間所傳奇異之像大不類」。

此次故宮「權力的形狀—南薫殿帝后像特展」將展出至4月6日，更特別結合了「館校合作」以及經營視障觀眾2個計畫，與板橋高中師生合作，透過課程對展覽內容深入瞭解；並嘗試與視障朋友一起發想這個平面的書畫特展的各種輔具，例如視障版本的語音導覽，或是製作畫中龍椅、寶座提供觀眾試坐及觸摸，希望能讓視障朋友也「看到」權力的形狀。

權力的形狀—南薫殿帝后像特展
時間：即日起〜2021/04/06
地點：故宮北部院區202,208,212陳列室

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