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否認故宮改名！吳密察首度公開回應「降級改屬文化部」可能性

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▲▼立法院教育文化委員會 文化部長李永得 故宮院長吳密察。（圖／記者屠惠剛攝）

▲故宮院長吳密察首度公開回應「故宮改制」說法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

「國立故宮博物院」是否改屬文化部？由原來隸屬於行政院中央二級機關，成為底下的三級機關，此說法近來議論紛紛，甚至有外界擔心「降級」與「改名」問題。今（30）日故宮院長吳密察回應，故宮絕對不可能改名，另也說行政院有向他詢問了解，在國外像故宮這麼重要的博物館組織情形；至於自己的院長職務，也是由行政機關任命，因此「個人的去留，不便由我自己來說」。

「國立故宮博物院」目前隸屬行政院中央二級機關，不過外傳行政院積極推動組織改造，擬將故宮改屬文化部，成為底下的三級機關，而文化部與故宮日前皆發出聲明表示「有討論但未定案」。

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不過此說法傳出後，外界議論紛紛，擔心故宮被「矮化」甚至被「改名」。今日立法院召開教育及文化委員會，審查110年度中央政府總預算案有關國立故宮博物院單位預算案，會前吳密察特別針對近來外界眾說紛紜作出回應，他提到，行政院有向他詢問，關於各國家如故宮博物院這樣重要的博物館，在行政組織上如何安排；不過無論如何，「故宮絕對沒說要改名」。

▲▼立法院教育文化委員會 文化部長李永得 故宮院長吳密察。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳密察提到，國外重要的博物館，確實都隸屬在文化部門下。（圖／記者屠惠剛攝）

吳密察解釋，國外確實沒有一個博物館直接隸屬在總理府或總統府下，而是都在文化部門底下，只是在文化部門下是採取什麼形式，那又是另一回事，但一般來說都有所謂的「臂距原則」，也就是行政機關的手伸出去，不會直接達到該博物館的內部，這是一項很重要的原則，不過確實國外的重要博物館，都在文化部門底下。

至於若故宮真的改屬文化部，也被外界擔心「降級」是否會影響年度預算？吳密察說，故宮提出的都是明年度預計要做的既定工作，就算改隸屬文化部也不會改變。

不過故宮博物院「院長」一職是否會有變動，吳密察表示，「我個人的院長職務，目前是由行政院長任命，所有博物館的館長職務都不是自己任命」，屆時自己的院長職務，會由具有任命權的人與機關來決定，因此「我個人的去留，不便由我自己來說」。

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