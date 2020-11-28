故宮博物院傳改名　朱立倫：破壞故宮國際聲譽歷史定位

▲今日台灣咖啡節閉幕，前國民黨主席、前新北市長朱立倫受邀參與，媒體提問針對故宮改名的看法。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

前國民黨主席、前新北市長朱立倫昨日在臉書貼文指出，驚聞蔡政府竟然想將「故宮博物院」改名，我們不禁搖頭蔡政府如果不是因為意識形態作祟，就是吃飽太閒。今（28）日南下雲林參加咖啡節活動，受訪表示，不希望民進黨因為意識情態，這樣的做法來破壞故宮的國際聲譽及歷史定位。

今日台灣咖啡節閉幕，前國民黨主席、前新北市長朱立倫受邀參與，聯訪時有媒體提問，針對故宮改名的看法。

朱立倫表示，我覺得非常遺憾，民進黨已經非常專制、非常獨裁地想要做「破壞故宮國際聲譽及歷史定位」的事情，事實上故宮博物院是我們中華民國最重要的寶藏，也是中華文化精華所在地，它具有非常重要國際的地位，尤其它是全世界五大博物館之一，也是很多國際觀光客跟國人非常喜愛的博物院，我們不希望民進黨因為意識形態，這樣的做法來破壞故宮的國際聲譽及歷史定位。



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