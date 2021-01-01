60年代明星花露水廣告長這樣！老照片曝光「外賓禮車」竟是三輪車

▲尖端出版與「報時光」合作發行《年記》系列書籍，從1千萬張新聞照片中挑選時代感的老照片，並邀請當年出生的作家撰寫文章。（圖／尖端出版提供）

記者林育綾／綜合報導

在60年代還沒有加長型禮車，接待外賓居然是乘坐三輪車！而當年的報紙廣告幾乎都以圖畫展現，包括百年時尚品牌「明星花露水」，甚至隆鼻和壯陽廣告等，在如今看來都充滿「懷舊風」。尖端出版與「報時光」合作發行《年記》系列書籍，並力邀當年出生的作家撰文，揭露從前各種美好及不可思議的畫面。

《年記》裡的老照片，是報時光從老報資料庫「1千萬張新聞照片」中所挑選，每張老照片歷經數十年時間，能再次展現十分不易。書中也記錄不少「已經消失」卻又在近年受到關注的事物，包括「中華商場」在系列作品裡，就以不同視角與切入點，出現不下10次；還有已拆除的臺北市中華路陸橋、西門圓環，透過書中可看到當時的繁華與興盛。

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書中也收錄具有懷舊氛圍十足的老報廣告，近60年前的隆鼻和壯陽廣告，還有知名影星鄧麗君、奧黛麗赫本、凌波等人的廣代代言；另外「這一年有什麼誕生了」單元則收錄了當年具代表性的新生事物，讓那些令人留戀令人懷念的美好時光，重新躍然紙上。

▲1960-1975《年記》中精選許多報紙廣告圖畫，像是百年歷史老品牌明星花露水。（圖／尖端出版提供）

《年記》系列書籍從1960年到1975年的每個年份，各挑選30組具有「時代感」的老照片，並邀請當年出生的作家撰文，16位作者包含相聲大師馮翊綱、懷舊達人張哲生、出版多本暢銷書的導演李鼎、童書、青少年讀物作家王淑芬、東華大學華文文學系教授楊翠、文壇知名作家郝譽翔、凌性傑、李長青等人。

其中1960年出生的歐銀釧，那一年中華商場前身的違建棚屋被拆除，準備興建，商場正等待「傳說中的魔術師」。1961出生的王淑芬，這一年是第一個人類進入太空，開啟空間上的更大自由；同時間，柏林圍牆卻開始建造，她在註解寫下「人類的矛盾與兩難，往往是自找。」

1968年出生的顏艾琳，在出生那年9月下旬「艾琳颱風」襲臺，重創臺北市跟中南部農業，報戶口時她的父親突發奇想，以颱風為其命名。而1970年出生的李鼎，在收到邀約信的第一時間以為是詐騙信，卻在後續收到的老照片裡發現了家人。

▲《年記》系列書籍從1960年到1975年的每個年份，各挑選30組具有「時代感」的老照片，並邀請當年出生的作家撰文。（圖／尖端出版提供）

從2020年回顧歷史也赫然發現，1960年正是上一個庚子年，而發生在2020年的大事件之一，因新冠肺炎疫情導致東京奧運停辦，原來史上竟有3次停辦奧運的記錄。此外，現代人難以想像的「養女向養女協會哭訴陳情」、「急售兒女、治療老婆」彷彿電影情節，都在當時社會真實發生。

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