垃圾也逼真呈現！模型迷必看山田卓司、鄭鴻展「微縮人生特展」

▲微縮迷、模型迷必追！「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」開展。（圖／聯合數位文創提供）



記者林育綾／台北報導

微縮迷、模型控引頸期盼的「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」將於12/26於台北華山1914文創園區登場，該展覽是全球首次集結「日本電視冠軍情景王山田卓司」和「台灣微縮模型王鄭鴻展」2位大師，總共60件匠心入魂的作品，展場更特地打造昭和風，帶給民眾驚喜又奇幻的「微縮世界」。

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▲日本微縮大師山田卓司，擅長製作具有寫實風格的情景模型。（圖／記者林育綾攝）



日本微縮大師山田卓司，擅長製作具有寫實風格的情景模型，五度獲頒《電視冠軍》微縮「情景王」封號，將各種主題作品立體縮小呈現，山田老師精益求精的精神和唯妙唯肖的作品，被公認是模型圈神人。

▲台灣「微縮模型神人」鄭鴻展，連垃圾都逼真呈現。（圖／聯合數位文創提供）

▲▼現場還特地將作品還原真實比例，打造打卡區。（圖／記者林育綾攝）

▲「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」（圖／聯合數位文創提供）



而台灣「微縮模型神人」鄭鴻展，曾奪下日本殿堂級微縮模型比賽總冠軍，擅於利用日常生活可見的廢棄材料，進行舊化表現，創作出縮小十倍「有使用痕跡」，具有生活感與歷史感，人情味交織的微觀世界。

▲鄭鴻展創作自己在日本充滿回憶的店家。（圖／記者林育綾攝）



兩位大師各自以微縮技法用心刻畫、微型化豐富的人物表情和營造情景感受，保留永恆的感動瞬收於60件特選作品當中，在毫釐之間如實呈現出幾可亂真的「微縮世界」，試圖帶領我們回到封塵已久的泛黃憶事裡，藉以喚醒兒時的回憶、快樂的純真年代，娓娓訴說箇中人生故事。

▲山田卓司創作跟家人一同逛自己的微縮展情形，當中的迷你作品等於是「微縮再微縮」。（圖／記者林育綾攝）

這次主辦單位更特別推出「微縮駐村計畫」，透過3D拍攝及列印技術，讓5位名人出現在特定作品展件中，挑戰大家「科技製作」與「手工創作」之間的辨識力，5位變身迷你微縮版的名人分別為李佳穎、持修、人氣Youtuber HOWHOW、光良、温貞菱。

▲此次也讓5位名人「迷你化」放置作品裡，讓觀眾尋找。（圖／記者林育綾攝）

今（25）日微縮人生特展記者會上，李佳穎表示對於「模型奇想集區」印象深刻，看到自己喜愛的玩具公仔出現在老師場景下，有種又驚又喜的心情；而最喜歡的微縮作品是「解憂雜貨店」，對於兩位大師在舊物呈現上特別上心，無論是夾娃娃機台的舊化或是生鏽的鐵皮屋，都勾起她心中滿滿的回憶。

▲▼「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」。（圖／記者林育綾攝）





溫貞菱也表示，看到鄭老師作品中常出現的物件「垃圾」，勾起小時候很多回憶情境，就像是穿越時空回到童稚之心的當下，獲得最純真的滿足與感動，她最喜歡作品是「我的藍色天堂」。HOWHOW也號召粉絲進展找「小小HOWHOW」，他表示看到鄭鴻展老師的「快樂時光」特有感觸，作品裡頭堆滿許多垃圾，就像是我們生活的街道上常出現的物件，但當它們被縮小放進作品中，你反而不覺得它很髒，而是帶著欣賞的角度細看，所以看展同時也要呼籲大家，不要亂丟垃圾、愛護地球。

▲山田卓司獲得電視冠軍獎項之作。（圖／聯合數位文創提供）

展場參考兩位大師共同響往的昭和年代，打造出充滿日本昭和風的場景氛圍，讓觀眾如臨其境的走在日本場景、舊倉庫及街道，主辦單位盼在因疫情無法出國的當下，而能呈現出讓觀眾有如在日本遊歷觀光看展覽的錯覺。

「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」，將於12月26日至明年4月5日於台北華山1914文創園區東2D館開展，邀請民眾前往感受經歷微縮視界，來場奇幻驚喜小人國旅程！

▲▼「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」（圖／聯合數位文創提供）

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