台南市衛生局查核豬原料原產地標示！　379家次豬肉產品460件結果合格

▲台南市衛生局截至2日下午5時止，共查核379家次，豬肉產品460件，結果符合規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年1月1日豬肉及豬可食部位原料之原產地標示新規定，台南市衛生局於元旦假期動員稽查人員，針對傳統市場、大賣場及餐飲等食品業者進行豬原料之原產地標示查核，讓消費者清楚辨識豬原料原產地及保障肉品安全，截至2日下午5時止共查核379家次，豬肉產品460件，結果符合規定。

衛生福利部公告散裝食品標示新規定、包裝食品及直接供應飲食場所供應之產品含豬肉或豬可食部位原料，應於外包裝、菜單、立牌或其他標示方式揭露豬原料之原產地。衛生局今年已納入稽查重點，業者若未依規定標示，將依違反食品安全衛生管理法第22、25條規定，按同法第47條規定處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；若原產地標示不實者，則依違反食安法第28條第1項規定，按同法第45條規定處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰，業者務必依販售或使用豬原料之實際產地標示，以免違法受罰。

衛生局呼籲食品業者，勿購買來源不明之產品，購買豬原料產品應注意產品之標示是否符合規定，並保留交易憑證及其相關文件，同時也提醒消費者，在選購豬原料產品及用餐時，應注意其原產地之標示。

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