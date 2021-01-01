台南重大車禍！2死1傷1命危　遊楠西梅嶺回程「無煞車痕自撞」

▲台南市左鎮區台20縣28K處，下午發生1起疑汽車自撞事故，造成車上3男1女，2死、2人輕重傷，台南市消防局據報搶救脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市左鎮區台20縣28K處，1日下午4時7分許發生1起疑汽車自撞事故，有人受困車內，台南市消防局據報出動消防人車到場搶救，發現車上3男1女4人受傷，其中2男1女OHCA無生命跡象，1人受傷，馬上以救護車送醫急救，仍造成2死2輕重傷憾事，全案目前由市警玉井分局調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於1日下午4時7分許據報，位於台南市左鎮區台20縣28K處發生1起汽車自撞事故，有人受困車內，台南市消防局據報出動左鎮、王井、山上、南化等消防分隊救護人及救助車5車10人前往搶救，左鎮車組於下午4時12分火速馳抵搶救，發現車上3男1女4人受傷，其中2男1女OHCA無生命跡象，1人受傷，馬上協助4人脫困。

▲消防人員全力搶救車上傷患，以救護車緊急送醫，其中送奇美醫院急救的女子搶救後恢復生命跡象，但生命垂危。（圖／讀者提供，下同）

消防局將救出之42歲男子（OHCA無生命跡象）由玉井分隊救護車送衛福部台南醫院新化分院急救，41歲邱姓女子（OHCA無生命跡象），由左鎮分隊救護車送永康奇美醫院急救，64歲男子（OHCA無生命跡象）、37歲邱姓男子（輕傷）山上分隊及南化分隊救護車送台南市立安南醫院急救及就治。其中送新化醫院之傷者經急救後仍宣告不治。

外傷OHCA的41歲女子，送至奇美醫學中心，經急救後恢復心跳，頭部約有一處10多公分的撕裂傷，目前意識昏迷，生命徵象垂危。另送台南市立安南醫院2人疑為邱姓父子，64歲的邱姓男子經急診團隊急救，仍於下午5時32分許宣告傷重不治身亡，37歲邱姓男子目前還在急診室檢查治療中。

台南市玉井分局指出，經查邱姓民眾在元旦駕駛自小客車，1日下午4時許行經玉井區層林里台20線28.8公里西向車道(往左鎮方向)，不明原因自撞路邊護欄，造成車上4人受傷，其中3人傷勢較重，肇事原因以及駕駛是否酒駕尚在釐清當中。

據了解，邱姓民眾親友共駕駛2輛車共8人，在元旦出遊楠西梅嶺風景區，返程途中，行駛在前方的銀色自小客車於4時許行經玉井區層林里台20線28.8公里西向車道(往左鎮方向)，不明原因在彎道處突然自撞路邊護欄，造成車上4人輕重傷，已送醫急救中；另現場並沒有發現剎車痕跡，確切原因警方正調查釐清中。玉井分局分局長許敏能呼籲：「駕駛人應保持良好的精神再上路，路況不熟時應放慢速度，以策安全。」

據警方調查，車禍駕駛人為邱男（42歲，屏東人，送新化分院急救通報死亡）、乘客邱女（41歲，駕駛女友，台南永康人）送永康奇美醫院救治中、邱女父親（64歲，住台南麻豆，送安南醫院死亡）、邱女弟（37歲，住永康，送安南醫院 ，腳部受傷），目前肇事原因及相關責任由台南市玉井分局調查處理中。

超級神水、經典不敗

