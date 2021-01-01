　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南重大車禍！2死1傷1命危　遊楠西梅嶺回程「無煞車痕自撞」

▲消防人員全力搶救車上傷患，以救護車緊急送醫，其中送奇美醫院急救的女子搶救後恢復生命跡象，但生命垂危。（圖／讀者提供，下同）

▲台南市左鎮區台20縣28K處，下午發生1起疑汽車自撞事故，造成車上3男1女，2死、2人輕重傷，台南市消防局據報搶救脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市左鎮區台20縣28K處，1日下午4時7分許發生1起疑汽車自撞事故，有人受困車內，台南市消防局據報出動消防人車到場搶救，發現車上3男1女4人受傷，其中2男1女OHCA無生命跡象，1人受傷，馬上以救護車送醫急救，仍造成2死2輕重傷憾事，全案目前由市警玉井分局調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於1日下午4時7分許據報，位於台南市左鎮區台20縣28K處發生1起汽車自撞事故，有人受困車內，台南市消防局據報出動左鎮、王井、山上、南化等消防分隊救護人及救助車5車10人前往搶救，左鎮車組於下午4時12分火速馳抵搶救，發現車上3男1女4人受傷，其中2男1女OHCA無生命跡象，1人受傷，馬上協助4人脫困。

▲消防人員全力搶救車上傷患，以救護車緊急送醫，其中送奇美醫院急救的女子搶救後恢復生命跡象，但生命垂危。（圖／讀者提供，下同）

▲消防人員全力搶救車上傷患，以救護車緊急送醫，其中送奇美醫院急救的女子搶救後恢復生命跡象，但生命垂危。（圖／讀者提供，下同）

消防局將救出之42歲男子（OHCA無生命跡象）由玉井分隊救護車送衛福部台南醫院新化分院急救，41歲邱姓女子（OHCA無生命跡象），由左鎮分隊救護車送永康奇美醫院急救，64歲男子（OHCA無生命跡象）、37歲邱姓男子（輕傷）山上分隊及南化分隊救護車送台南市立安南醫院急救及就治。其中送新化醫院之傷者經急救後仍宣告不治。

▲消防人員全力搶救車上傷患，以救護車緊急送醫，其中送奇美醫院急救的女子搶救後恢復生命跡象，但生命垂危。（圖／讀者提供，下同）

外傷OHCA的41歲女子，送至奇美醫學中心，經急救後恢復心跳，頭部約有一處10多公分的撕裂傷，目前意識昏迷，生命徵象垂危。另送台南市立安南醫院2人疑為邱姓父子，64歲的邱姓男子經急診團隊急救，仍於下午5時32分許宣告傷重不治身亡，37歲邱姓男子目前還在急診室檢查治療中。

台南市玉井分局指出，經查邱姓民眾在元旦駕駛自小客車，1日下午4時許行經玉井區層林里台20線28.8公里西向車道(往左鎮方向)，不明原因自撞路邊護欄，造成車上4人受傷，其中3人傷勢較重，肇事原因以及駕駛是否酒駕尚在釐清當中。

據了解，邱姓民眾親友共駕駛2輛車共8人，在元旦出遊楠西梅嶺風景區，返程途中，行駛在前方的銀色自小客車於4時許行經玉井區層林里台20線28.8公里西向車道(往左鎮方向)，不明原因在彎道處突然自撞路邊護欄，造成車上4人輕重傷，已送醫急救中；另現場並沒有發現剎車痕跡，確切原因警方正調查釐清中。玉井分局分局長許敏能呼籲：「駕駛人應保持良好的精神再上路，路況不熟時應放慢速度，以策安全。」 

據警方調查，車禍駕駛人為邱男（42歲，屏東人，送新化分院急救通報死亡）、乘客邱女（41歲，駕駛女友，台南永康人）送永康奇美醫院救治中、邱女父親（64歲，住台南麻豆，送安南醫院死亡）、邱女弟（37歲，住永康，送安南醫院 ，腳部受傷），目前肇事原因及相關責任由台南市玉井分局調查處理中。

超級神水、經典不敗
 

ET快訊
快訊／五月天演唱會「2自主健康管理者」再闖！桃市府抓到人了
五月天唱一半「台上突現黑衣男」　竟是周杰倫...全場暴動
男大生追日出「元旦變忌日」！騎車逆撞慘死　車廂找到註冊單
元旦驚見「半裸男」現身合歡山　身分曝竟是男團成員

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北農業局表揚志工團隊　致力農漁業服務熱情永不墜

新北農業局推惜食分享餐廳　永和「粮心聚落」隱身都市友善食材

阿里山迎曙光精神不濟追撞、駛進山溝　今年較去年少事故

台南重大車禍！2死1傷1命危　遊楠西梅嶺回程「無煞車痕自撞」

台南跨年夜線上high翻天　黃偉哲：不排除3日採線上活動

快訊／通霄白沙屯火燒山！濃煙狂竄　西濱駕駛看傻：燒一整排

墾丁觀光半潛艇觸礁坐灘　8人受困海上海巡即刻救援

怕萊豬吃下肚！彰化民眾指定買溫體肉　灌香腸、醃豬肉準備過年

聲音照相1日正式啟動　遏止高噪音車輛擾寧

連鎖便利商店垃圾新措施元旦上路　首日抽查狀況良好

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

林宥嘉2歲兒酷比唱《說謊》　奶音「最後一句一起唱吧」融化惹～

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

張惠妹台東開唱：歡迎光臨我的烏托邦！　《古調》開場...飆唱《當我開始偷偷地想你》

黃明志《漂向北方》feat.Gail　短裙辣妹現身陪唱「台北觀光主題曲」

邊撸邊唱歌！觸發貓咪隱藏技能　仰頭完美和音「喵～嗚」笑翻眾人

新北農業局表揚志工團隊　致力農漁業服務熱情永不墜

新北農業局推惜食分享餐廳　永和「粮心聚落」隱身都市友善食材

阿里山迎曙光精神不濟追撞、駛進山溝　今年較去年少事故

台南重大車禍！2死1傷1命危　遊楠西梅嶺回程「無煞車痕自撞」

台南跨年夜線上high翻天　黃偉哲：不排除3日採線上活動

快訊／通霄白沙屯火燒山！濃煙狂竄　西濱駕駛看傻：燒一整排

墾丁觀光半潛艇觸礁坐灘　8人受困海上海巡即刻救援

怕萊豬吃下肚！彰化民眾指定買溫體肉　灌香腸、醃豬肉準備過年

聲音照相1日正式啟動　遏止高噪音車輛擾寧

連鎖便利商店垃圾新措施元旦上路　首日抽查狀況良好

日綜「獨自旅行」心理測驗網瘋傳！一問題預測你的「老年生活」

女星拍戲曝「長1顆痘痘罰2000」　超嚴苛3條件公開…網嚇傻眼！

艾薇全身貼滿暖暖包防寒　楊丞琳樂擁三獎化身「國際琳」

快訊／五月天演唱會「2名自主健康管理者」再闖！桃市府抓到人了

「英變種病毒2例侵台」防疫指標要調整？　羅一鈞：無難救治情形

新北農業局表揚志工團隊　致力農漁業服務熱情永不墜

新北農業局推惜食分享餐廳　永和「粮心聚落」隱身都市友善食材

千億媳婦雪中緊抱富豪老公！8年生4胎「長腿+巨兇身材」現況曝

桃園宮廟男猥褻女信徒！完事突「起乩」變童音：哥哥他知道錯了

鄭鎰勳退團隔1天　BTOB隊長徐恩光首發聲：不知怎麼開口，很抱歉

地方熱門新聞

即／白沙屯火燒山！濃煙狂竄駕駛看傻

安心亞麗寶陪跨年倒數　入場1小時僅1千多人

彰化跨年熱度不減　圍觀民眾嗨爆

發票中獎PO網分享喜悅　竟遭冒領

少女時代孝淵群星齊聚台南線上跨年

2021劍湖山摩天跨年人數創新低

高雄跨年不開！民搭遊艇「經過」聽歌

無人機表演陪觀眾一起倒數跨年！

台南重大車禍2死1傷1命危　遊楠西梅嶺回程自撞

雲林「High翻西螺跨年晚會」　改線上直播

連鎖便利商店垃圾新措施元旦上路

經窮到沒錢回家鄉！她連結屏東四川美食

基隆跨年　林右昌與麋先生合唱「再出發」迎2021

男跨年夜低溫暈倒電梯口　警及時送醫救回

更多熱門

相關新聞

線上high翻天不排除3日採線上活動

線上high翻天不排除3日採線上活動

台南跨年夜改採線上直播，現場不開放觀眾入場雖冷清清，但線上卻是發燒熱播，照樣high翻天！2021台南好Young跨年晚會31日晚上11時許迎來最大亮點「少女時代」孝淵登場，線上直播人數瞬間飆升超過4萬2千人，黃偉哲說3日活動不排除再次改採線上直播。

租賃車失控變保齡球！狂刷一整排撞毀11車

租賃車失控變保齡球！狂刷一整排撞毀11車

法拉利撞麥當勞外送員　薯條掉滿地

法拉利撞麥當勞外送員　薯條掉滿地

台南南瀛綠都心元旦升旗迎新年

台南南瀛綠都心元旦升旗迎新年

高雄檢疫男消失4hrs...台南1搭客運1唱KTV

高雄檢疫男消失4hrs...台南1搭客運1唱KTV

關鍵字：

台南左鎮台20線自撞車禍死亡命危受傷

讀者迴響

熱門新聞

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

快訊／五月天開唱「警方突帶離歌迷」！　相信音樂認：疑似自主健康管理者

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

快訊／D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　7萬人心疼打氣

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

天菜前男友突現身婚禮！23歲新娘崩潰「當場哭暈」

快訊／玄彬認愛孫藝真！

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

3.8萬人high翻台北跨年　醫推測2種結局…網一面倒認同

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

邵雨薇躺吳慷仁懷：Love You　認愛後首PO閃照

抽屜找到「三倍券價值全歸0」！網曝2管道有解

準備追雪！又濕又凍強烈冷氣團下周到　最低溫時間出爐

更多

最夯影音

更多
Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！
勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

林宥嘉2歲兒酷比唱《說謊》　奶音「最後一句一起唱吧」融化惹～

林宥嘉2歲兒酷比唱《說謊》　奶音「最後一句一起唱吧」融化惹～

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面