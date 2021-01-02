抗疫期「充值看黃片」、6高級車伺候　陸貪官落馬

▲大陸嚴打貪污，二、三線城市地方政府也不放過。（示意圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸嚴打官場貪污，近年查緝力度深入二、三線地方政府。近日黑龍江省雞西市恆山區委原書記孔令寶涉嫌貪污故事，讓外界嘆為觀止。抗疫期間辦事不力，上班時間偷看黃色影片，前後收賄近千萬人民幣，抽名煙喝好酒坐豪車，出門有六種車可選，最後多年腐敗作風被基層全面揭發。

據大陸中央紀委國家監委網站文章指出，黑龍江省雞西市恆山區委原書記孔令寶2020年2月因發表不當言論，被免去書記職務，雞西市紀委監委對孔令寶立案調查。據了解，孔令寶31歲當上副科長，6年被拔擢為正處級幹部， 40歲任縣（區）黨政正職一把手，44歲落馬。10年官場大起大落只為一個「貪」字。

▲黑龍江省雞西市恆山區委原書記孔令寶涉嫌貪污事件 。（圖／翻攝 大陸中央紀委國家監委網站）

該文章稱，孔令寶做事風格跋扈，專搞一言堂，只在乎謀求個人私利的小算盤。疫情期間，孔令寶對下屬說，「我看疫情沒啥事，不要整得全區人心惶惶的，我看天塌不下來。我老婆孩子都在哈爾濱等我回家過年，有什麼事年後再說。」

黑龍江1月25日啓動疫情防控一級響應預案，孔令寶不情願地回到雞西，在疫情工作會議中總結說，「疫情沒那麼嚴重，大家該乾啥乾啥，該休息休息。」

據辦案人員指出，疫情防控指揮部指揮期間，孔令寶「晚上臨睡前在黃色網站充值、購買、觀看黃色視頻。第二天上班心不在焉、萎靡不振，嚴重影響疫情防控指揮工作。」最後，恆山區佔全市確診病例的52.17%，成為疫情重災區。孔令寶也成為黑龍江省第一個因抗疫不力被立案調查的黨政主要領導幹部。

▲大陸嚴打官場貪污。（圖／路透社）

孔令寶接受調查時透露自己貪污歷史，當時還是小公務員，幫人處理事情拿到的500元人民幣紅包，相當於他一個月工資。他後悔的說，「當時不以為意，以為每個人都拿，隨波逐流，貪念越來越大」

隨著職位升遷，送禮的人越來越多，每到年節，個別單位會安排財務人員拿著禮金來「拜訪」。任恆山區委副書記、區長後，孔令寶大權在握，變本加厲，「大額賄賂來者不拒，小額賄賂也從不嫌棄。」小到一條圍巾、一件襯衫都來者不拒。

誇張行為還有動用公家資源，孔令寶坐車講究排場，根據不同需要備有轎車、越野車、商務車。公務出行要坐大眾邁騰、個人出行要坐奧迪、家庭出行要坐商務、下雪路滑要坐越野。截至案發，孔令寶控制、使用的車輛共6輛，修車費用均由公款處理，加油卡均向他人索要。

孔令寶也曾擔心害怕過，「每次看到他們落馬的消息，我的心就揪得慌，因為我知道我早晚也會有那麼一天。」然而，在不安中度過了幾個不眠之夜後，僥倖心理助長了貪欲，「只要注意些，應該不會有事的。」

最後，孔令寶囂張貪污行為被揭發，寫下懺悔書稱，「我後悔呀，我恨呀，恨我不知足，恨我沒有把握好，才會有今天的結局，我正值壯年之際，正值韶華之際，卻要在獄中虛度光陰。」